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专访：携手迈向气候可持续的共同未来——访中国气候谈判代表团团长赵英民

2022年11月21日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社埃及沙姆沙伊赫11月20日电 专访：携手迈向气候可持续的共同未来——访中国气候谈判代表团团长赵英民

　　新华社记者段敏夫 姚兵 沈丹琳

　　《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十七次缔约方大会（COP27）20日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫落下帷幕。中国气候谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民在闭幕后接受新华社记者采访时表示，多边主义仍是应对气候变化等全球性挑战的良方，聚焦共同落实方能推动《巴黎协定》行稳致远，携手迈向气候可持续的共同未来。

　　赵英民说，大会通过的决议中，一号决议是大会的政治成果文件，重申坚持多边主义，强调气候危机紧迫性。“这体现了各方团结应对气候变化的积极意愿和行动安排。”

　　建立损失与损害基金是本次联合国气候大会的一大亮点。赵英民认为，这表明COP27在发展中国家高度关切的适应、资金及损失与损害问题上取得了阶段性进展，“符合中方对大会成果的主张和预期”。

　　他指出，本次气候大会将主题定位为共同落实，获得各方一致认可。但发达国家以口号代替行动，以对抗代替合作，造成巨大的落实差距，引发广泛反思和不满。

　　“实现《巴黎协定》目标依靠的不是口号和数字，必须把承诺落实到具体行动上。”赵英民强调，各方应聚焦行动、路径、措施和落实，并推动减缓、适应、支持等各方面取得相互匹配的进展。要充分考虑发展中国家与发达国家在发展阶段、技术水平等方面的差距。发达国家对气候变化负有历史责任，要履行率先减排义务，尽快补齐2020年前履约缺口，切实兑现承诺，提供与发展中国家行动力度相匹配的资金、技术和能力建设支持，帮助发展中国家提升减缓和适应气候变化能力。

　　赵英民表示，发达国家依然没有充分正视自身的历史责任，在向发展中国家提供资金和技术支持等问题上态度消极。发达国家承诺的每年1000亿美元资金支持仍未兑现，也没有就适应资金翻倍做出明确的出资安排。部分缔约方有忽视甚至改写《公约》及《巴黎协定》目标原则和制度框架的苗头显现，重目标轻落实、重减缓轻适应的倾向更为严重。希望发达国家能够多行动、少空谈，多合作、少冲突，与国际社会一道，携手迈向气候可持续的共同未来。

　　中国政府历来重视全球气候变化问题，始终以高度负责任的态度，积极参与应对气候变化国际谈判。赵英民介绍说，中方在大会期间向《公约》秘书处正式提交了《中国落实国家自主贡献目标进展报告（2022）》，反映了中国落实国家自主贡献目标的进展和成果，体现了中国推动绿色低碳发展、积极应对全球气候变化的决心和努力。

(责编：于洋、徐祥丽)

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