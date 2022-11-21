本报记者 吴 杰

近日，在“足球王国”巴西的亚马孙州首府马瑙斯市亚马孙体育馆，由格力电器巴西公司（以下简称“格力巴西”）主办的首届“格力杯”慈善足球赛，以“食品换门票”的特色吸引了众人目光。

参赛双方球队分别由巴西前国家足球队球员和格力巴西销售人员组成，约2000名当地观众携带奶粉、大米、糖等到现场兑换门票。球赛共募集到约7吨食物，全部捐赠给马瑙斯儿童慈善机构，用于救助当地13岁以下被遗弃或父母被剥夺抚养权的儿童。

记者在收容院看到，这是一栋带有院落的二层楼房，儿童活动室、卧室、厨房分布在一层、二层和院门口的平房内，院内还有塑料滑梯等游乐设施。收容院院长瓦尼娅·霍尔介绍，这里原来是她与丈夫、孩子生活的家，后来与另外两处场所一起组成收容院，依靠社会捐助来照料100多名无家可归的儿童。

“上个月起，孩子们的食物就开始出现短缺，中资企业的捐赠活动解决了我们最大的困难。”面对陆续搬进来的食品，瓦尼娅·霍尔说，“我们想让孩子们明白，他们并没有被社会遗忘。中国企业让孩子们看到未来的希望。”

格力电器是最早来巴西建厂的中国企业之一。格力巴西致力于弘扬自主品牌，在实现快速增长的同时积极履行社会责任，回馈巴西百姓。“我们经常参与公益事业。”格力巴西员工卡米尔表示，公司主动参与巴西政府对贫困人口的关怀计划，每年都组织面向当地残疾学校、福利院和贫困人口的捐赠和义工活动。

在抗击新冠肺炎疫情期间，中资企业纷纷主动捐赠口罩、防护眼镜、防护服等紧缺的防疫物资，助力当地渡过难关。“8月28日医院”院长马莱尼·佩雷拉说：“我们医院一度是马瑙斯受疫情影响最严重的医院之一，中企的帮助让我们在最艰苦的时候看到了希望。”

格力公司多年来在马瑙斯直接创造超过1500个就业岗位，间接带动上万人就业，给当地百姓带来实实在在的好处。当地员工弗朗西斯卡·席尔瓦建厂初期就在格力巴西工作，她表示，中国企业来到巴西，创造了许多新的工作机会，也改善了民众生活。“我的女儿、女婿现在也在格力巴西工厂找到了工作。工厂的员工们都很喜欢我冲泡的咖啡，我每天工作都很快乐。”

格力巴西销售总监程明威表示，关注贫困人口是企业的义务与责任，格力在巴西的发展离不开巴西民众的喜爱和信赖，格力巴西在当地的公益活动要持续进行，未来将更积极投身慈善活动来回馈社会。

（本报巴西马瑙斯电）

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)