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发达国家有责任和义务为应对气变提供更多资金

2022年11月21日10:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社埃及沙姆沙伊赫11月20日电  （记者姚兵、沈丹琳）当地时间19日下午，正在参加《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）的习近平主席特别代表、中国气候变化事务特使解振华在中国代表团办公室举行新闻发布会，就COP27上受到高度关注的损失与损害资金安排问题，阐明中方立场。

　　解振华说，COP27首次将损失与损害资金安排问题纳入会议议程，回应了发展中国家的关切，“是很大的一个进展”。他表示，《巴黎协定》中有明确规定，无论是气候基金，还是适应资金，甚至是损失与损害基金，发达国家都负有出资的责任和义务，发展中国家是自愿出资。

　　解振华表示，损失与损害基金的受益方是发展中国家，但鉴于资金规模有限，应该首先给在气候变化面前最脆弱、最有需要的国家。

　　解振华强调，中国通过南南合作和绿色“一带一路”等，帮助发展中国家提高应对气候变化的能力，如帮助发展中国家发展可再生能源、建设低碳转型示范区、培训官员和技术人员。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月21日 03 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)

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