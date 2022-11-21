本报记者 赵益普

泰中经济协会主席宋立·普吉日前在接受本报记者专访时表示，泰国和中国经济往来密切，互补性强，“习近平主席对泰国的访问将为泰国带来更多发展机遇，泰中友好关系必将更上一层楼”。

泰中经济协会成立于2011年6月，致力于服务泰中两国中小企业发展，目前有会员企业300多家。“我们是一个非营利性协会，所做的工作就是为泰中两国中小企业寻找商机、牵线搭桥，拓展合作空间。”宋立·普吉说，如今，泰中关系愈加亲密，双方经济合作前景更加广阔。

宋立·普吉曾在泰国外交部工作20多年，长期研究泰国外交和经济问题。他表示，泰国很多企业对外部市场依赖性强。比如他的家乡普吉府和其他南部各府盛产橡胶和水果等作物，但缺乏技术和广阔的市场，“这些正是中国所具有的优势”。

1984年，宋立·普吉随泰国政府代表团访问中国，走访了北京、上海、厦门等城市。此后，他又10余次到访中国，见证了中国翻天覆地的变化。“中国发展太快，每次去都有很多地方认不出来了。尤其是近10年来，中国在科技、环保等领域取得了巨大成绩。”宋立·普吉感慨道。

让宋立·普吉印象最深的是中国如期打赢脱贫攻坚战。2017年，他访问中国湖北省随州市，在当地农村参观了一家香菇制品企业。企业规模不大，生产热火朝天。“当地盛产香菇，这家企业因地制宜，专门收购村民们种植的香菇，制成香菇饼干、椒盐香菇、香菇辣椒酱等产品，销量非常好。这家工厂还聘用了许多周边村子的农民，帮助他们在农闲时节增加收入。”宋立·普吉说，中国的精准扶贫经验值得包括泰国在内的发展中国家学习借鉴。

在宋立·普吉看来，中国坚定维护自由贸易和基于规则的多边贸易体制，着力推进高水平对外开放，对促进亚太区域经济合作发挥了重要作用。第五届中国国际进口博览会如期举行，为全球企业提供了共享中国大市场的良机。“在泰国政府重点推动的‘东部经济走廊’建设中，我看到不少中国企业的身影，他们为泰国的基建、贸易和产业转型作出了积极贡献。”宋立·普吉说，中老铁路的通车振奋人心，泰中铁路也在建设中，期待泰中老铁路早日联通。

谈及刚刚闭幕的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议，宋立·普吉表示，泰国和中国都是多边主义的支持者，习近平主席出席会议是对东道主泰国的莫大支持。期待泰中合作全面升级，更好造福两国民众。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 03 版）

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