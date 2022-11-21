陈道江

中国愿同牙买加一道，谱写中牙关系发展新篇章，为两国和两国人民开创更加美好的未来

今年11月21日是中国与牙买加建交50周年纪念日。50年来，中牙关系在两国领导人战略引领下始终保持稳健发展，政治互信不断巩固，务实合作持续深化，人文交流更加密切。

中牙关系长期走在中国同加勒比国家关系前列。牙买加是首个同中国建立战略伙伴关系的加勒比国家，首个同中国签署共建“一带一路”合作规划的加勒比国家。2019年11月，习近平主席和霍尔尼斯总理同意将两国共同发展的友好伙伴关系提升为战略伙伴关系，中牙关系发展进入快车道。

中牙各领域务实合作硕果累累。目前，中国企业在牙买加累计投资超21亿美元，直接创造就业岗位超过3.5万个。中国援建的牙买加外交外贸部大楼、西印度大学莫纳分校孔子学院等已成为中牙友谊与合作的象征。中国累计为牙买加数百名学生提供奖学金，为近3000人提供短期培训。中国医疗队“光明行”眼科义诊活动帮助700余名牙买加白内障患者重见光明。中国积极帮助牙买加抗击新冠肺炎疫情，中国援助的新冠疫苗和疫苗接种车受到牙买加社会各界广泛好评。

今年，中牙以庆祝两国建交50周年为主题，共同举办了一系列丰富多彩的活动，包括中牙建交50周年研讨会、中国（山东）—牙买加投资推介会、中牙建交50周年招待会等。两国在经贸、地方、高校、智库、媒体等各领域的合作取得新成果，中牙友好理念更加深入人心。

上个月，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。牙买加政府、主要政党和友好团体纷纷致贺，盛赞新时代中国在中国共产党领导下实现的伟大变革，表示中共二十大将为牙中关系发展带来更多机遇。

中国愿同牙买加一道，在两国领导人的战略引领下，密切高层交往，深化务实合作，促进民心相通，推进高质量共建“一带一路”，共同落实全球发展倡议，谱写中牙关系发展新篇章，为两国和两国人民开创更加美好的未来。

（作者为中国驻牙买加大使）

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)