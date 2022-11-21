本报记者 章念生 赵益普

见到印度尼西亚人民协商会议副主席莱斯塔丽·莫迪迦时，她刚出差回来，风尘仆仆，但灿烂的笑容、爽朗的声音，让采访的气氛一下轻松了许多。

“印尼和中国隔海相望，两国友好关系源远流长，走过了很不平凡的历程。”莱斯塔丽说，印尼地处两洲、两洋交汇之处，是古代海上丝绸之路的重要枢纽。早在2000多年前，两国人民就克服大海的阻隔，打开了往来的大门。15世纪初，中国明代著名航海家郑和七次远洋航海，每次都到访印尼群岛。考古学家在印尼发掘出土大量中国汉、唐、明等不同历史时期的瓷器，其中许多珍品收藏于印尼国家博物馆。

莱斯塔丽清楚记得2013年10月初习近平主席对印尼进行国事访问时的盛况。“双方在雅加达发表了《中印尼全面战略伙伴关系未来规划》，将双边关系提升为全面战略伙伴关系，并为双方在各领域展开进一步合作制定了路线图。2020年，两国庆祝建交70周年。回望过去，双边关系发展取得了丰硕成果。”莱斯塔丽说。

谈及二十国集团巴厘岛峰会，莱斯塔丽兴奋之情溢于言表。“多国领导人相聚巴厘岛，寻求推动世界经济发展之道，这非常令人鼓舞。”她说，作为二十国集团重要成员，中国通过持续扩大开放与世界各国共享发展机遇，在促进基础设施建设、提升国民教育水平方面成绩显著，中国的经验值得学习借鉴。

习近平主席在二十国集团领导人第十七次峰会第一阶段会议上发表重要讲话，强调各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，莱斯塔丽深表赞同。“正如习近平主席所说，团结就是力量，分裂没有出路。今天，我们生活在一个日益高度相互依存的世界，只有团结起来，携手合作，才能创造更加美好的未来。”莱斯塔丽说，在这个世界上，各国人民拥有不同的文化习俗，思维方式也有差异，但一些共同的价值观应该在全球推广，比如相互尊重、平等互利、和平共处等。尤其重要的是，要尊重文明多样性、加强合作，为子孙后代建设一个和平繁荣的世界。

“当今社会日新月异，科技让我们更具创造力、更富创新力，但也带来新的挑战。我们必须提升自身应变能力，同时应加强合作来共同应对挑战，更好服务社会。”莱斯塔丽强调，只有通过合作，才能共同应对全球性挑战。

“全球贸易、数字经济、绿色转型等是促进全球发展的重要因素。”莱斯塔丽认为，数字经济是未来全球发展的重要驱动力之一，“我们生活在日益数字化的时代，就必须拥抱数字经济。中方在二十国集团提出了数字创新合作行动计划，期待各方一道营造开放、公平、非歧视的数字经济发展环境，缩小南北国家间数字鸿沟。”

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)