浩瀚的太平洋潮起潮落，见证风云变幻、世事沧桑。伴随世界经济重心逐步东移，亚太地区吸引越来越多的全球目光。

11月中旬，二十国集团领导人第十七次峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议先后在印度尼西亚巴厘岛、泰国曼谷举行。各相关国家和经济体领导人及代表纷至沓来，全球治理的“亚洲时刻”举世瞩目。

自北京一路向南，飞越阡陌湖海，飞至位于印度洋与太平洋交汇处的巴厘岛，再径直北上，飞抵中南半岛泰国湾畔曼谷……

结束二十国集团峰会日程后，习近平主席开启“曼谷时间”，17日至19日，出席在这里举行的亚太经合组织领导人非正式会议并对泰国进行访问。专机抵达，东道主泰国总理巴育在舷梯下热情迎接。

这是新冠肺炎疫情发生近3年来习近平主席首次线下出席亚太经合组织领导人非正式会议，也是习近平主席作为国家元首首次访泰。三天两夜，约50个小时，10余场活动，双边与多边密集穿插，深化伙伴关系、推进区域合作、完善全球治理同步展开。曼谷之行，习近平主席高举和平、发展、合作、共赢旗帜，为中泰友好合作擘画未来蓝图，为亚太共同发展指明前行方向，为地区和世界和平稳定、发展繁荣注入强劲信心与动力。

党的二十大胜利闭幕后，中国元首外交在国际舞台的精彩亮相，开启中国发展同世界发展相互交融、相互成就的新征程。

聚焦亚太：培育共同发展的繁荣之花

渐入凉季的曼谷，阳光灿烂。国家会议中心玻璃巨幕上，“APEC 2022”的字样熠熠生辉。18日上午，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在这里拉开大幕。

会旗飘扬、喷泉欢腾，会议中心前一座合十礼造型的金色雕塑展现着“微笑国度”的友善好客。一辆辆专车接踵而至。

9时30分许，习近平主席抵达会议中心。一层新闻中心实时直播，各国记者紧盯屏幕，不少人赶忙拿出手机录影拍摄。

习近平主席健步走来，巴育总理热情迎接。握手、合影、挥手致意，两位领导人留下珍贵的“APEC瞬间”。

深蓝色背景板上，以泰国传统竹编器皿“插隆”为设计原型的会标格外醒目。蓝、红、绿三色竹条分别代表“开放”“联通”“平衡”，共同组成此次会议的主题。彼此交织的竹条形成21个开口，代表亚太经合组织21个经济体。

时隔4年，亚太经合组织经济体领导人再度线下聚首，是备受瞩目的全球大事。

从国际和地区形势看：世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，冲击亚太地区发展环境和合作架构。

从亚太的体量和分量看：占世界人口三分之一，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，亚太是全球经济最具活力的增长带。

“世界又一次站到十字路口。世界向何处去？亚太怎么办？我们必须给出答案。”习近平主席一语道明此次会议肩负的重任、承载的期盼。

国家会议中心二层全会厅，洁白的蝴蝶兰清雅馨香。习近平主席同巴育总理一起步入会场，亚太各经济体领导人围桌而坐，举行第一阶段会议。按各经济体英文名首字母顺序，习近平主席第5位发言。

“维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太”“坚持开放包容，建设共同富裕的亚太”“坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太”“坚持命运与共，建设守望相助的亚太”，习近平主席提出建设关于亚太未来发展与合作的重大主张，为亚太经合组织树立起共建亚太命运共同体、再创区域合作新辉煌的行动路标。

“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”从2013年强调牢固树立亚太命运共同体意识，到2014年倡导共建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，再到2019年提出构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体；从2021年阐述构建亚太命运共同体四项重点工作，到此次会议提出建设关于亚太未来发展与合作重大主张，中国始终高举构建亚太命运共同体旗帜，引领亚太合作方向。

“遇到事情大家商量着办，寻求最大公约数”“坚持开放的区域主义，加强宏观经济政策协调”“稳步推进区域经济一体化进程，早日建成高水平的亚太自由贸易区”“加速数字化绿色化协同发展”“维护亚太经合组织在区域合作中的主渠道地位”……一项项理念主张直面区域合作、全球发展的现实挑战，切中和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重的症结所在，掷地有声的话语，引发强烈共鸣。

位于曼谷市中心的安蒂尼酒店熙熙攘攘，来自亚太地区域内外商界精英汇聚一堂。领导人非正式会议开幕前一天，习近平主席应邀在亚太经合组织工商领导人峰会上发表题为《坚守初心 共促发展 开启亚太合作新篇章》的书面演讲。

峰会会场三层水晶厅外，长方形展台前人头攒动。展台上摆放着习近平主席演讲稿中英泰3个语种版本。有的代表用手机将演讲稿一页页拍摄下来，有的代表每个语种版本都取走一份，有的代表拿到演讲稿后迫不及待边走边读。

“中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。”眼前这一幕，是各方各界期盼中国为亚太经济合作指明方向、贡献力量的真实写照。

两个维度，启迪人们对亚太合作进行新的深入思考。

一是历史之维。“鉴往事，知来者。”习近平主席强调，需要坚守“走和平发展之路”“走开放包容之路”“走和衷共济之路”的初心。

二是未来之维。如何因应时代挑战，共同开拓发展新局面？习近平主席提出六点建议：“筑牢和平发展的根基”“坚持以人民为中心的发展理念”“打造更高水平的开放格局”“实现更高层次的互联互通”“打造稳定畅通的产业链供应链”“推进经济优化升级”。

“亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。”“任何搞‘新冷战’的图谋，人民不会答应，时代不会允许！”“阻滞甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链，只会使亚太经济合作走入‘死胡同’。”……一句句时代箴言切中肯綮、发人深省，被全球媒体敏锐捕捉，争相报道。

亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，也是亚太各方碰撞观点、交流思想、形成共识的对话平台。19日上午，各经济体领导人再次走进会场，围绕“可持续贸易和投资”议题，展开第二阶段会议的讨论。

习近平主席提出三个“坚持”：“要坚持真正的多边主义，维护多边贸易体制”“要坚持普惠包容，实现互利共赢”“要坚持开放区域合作，共促亚太繁荣”。“开放”“包容”“多边主义”，中国理念中的这些关键词，得到与会者广泛认同。

扎根亚太、建设亚太、造福亚太。在中方积极推动下，曼谷会议发表了《2022年亚太经合组织领导人宣言》和《生物循环绿色经济曼谷目标》，体现中国关于共建亚太命运共同体、新发展理念等政策主张。

湄南河畔的海军会议中心，二层宴会厅洋溢着热烈氛围。17日晚，“亚太大家庭”成员领导人在此欢聚。透过落地窗远望，河面波光粼粼，一只巨大荷花灯盛情绽放，寓意亚太稳定繁荣的美好未来。

“泰国有句谚语：‘撒什么种子结什么果。’我们已经共同播下布特拉加亚愿景的种子，应该精心栽培、共同呵护，培育亚太共同发展的繁荣之花！”习近平主席说。到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，未来可期。

从曼谷，亚太合作重整行装再出发。

深耕周边：让“中泰一家亲”好上加好、亲上加亲

周边，中国安身立命之所、发展繁荣之基，中国特色大国外交布局之首要。9月的中亚之旅刚过不久，中国元首外交再度落子周边。

时隔11年再次踏上泰国的土地，“中泰一家亲”的浓浓情意扑面而来。

威严的礼兵持枪伫立，身着传统服饰的当地青年夹道欢迎，从曼谷机场至下榻酒店，摩托车队一路护卫。一面面如火焰般跃动的鲜艳国旗，一幅幅洋溢着“中国红”的巨幅标语，一浪浪“习主席好！”“欢迎习主席！”的热情欢呼……地缘相近、文化相通、血脉相连，亲密友好的邻邦以高规格礼遇迎接习近平主席来访。

这是一场期盼已久的访问。习近平主席抵泰前夕，泰国最有影响力的英文报纸《曼谷邮报》发表了一篇题为《习近平访问泰国：东方风来》的评论文章，表达对访问的殷切期待：“泰中关系已经成熟，做好了提升至更高水平的准备。”

好邻居、好朋友、好亲戚、好伙伴。特殊的安排彰显特殊的情谊。

18日晚，夜幕下的大王宫灯火璀璨，将泰式、欧式建筑风格融为一体的主殿节基殿开门迎宾。习近平主席和夫人彭丽媛步入正殿，哇集拉隆功国王、素提达王后及希里婉瓦丽公主热情迎接。落座内厅，继续交谈，习近平主席对哇集拉隆功国王说：“欢迎国王和王室成员多来中国走一走，看一看。”哇集拉隆功国王表示：“我曾多次到访中国，亲身领略了中国的大好河山、活力魅力和发展进步。我期待有机会再次访问中国。”

为欢迎习近平主席来访，泰方成立接待委员会，巴育总理任命副总理兼外长敦担任委员会主席，文化部部长伊提蓬为陪同团长。亚太经合组织领导人非正式会议闭幕后，巴育总理立即转场总理府，在那里迎候中国贵宾。椰影婆娑，芳草茵茵，红色长毯从总理府庭院入口一直铺展至进门台阶，三军仪仗队整齐列队行注目礼，中泰两国国旗迎风招展，气氛热烈庄重。

像走亲戚一样常来往、多走动。亚太经合组织北京会议、二十国集团杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤框架下新兴市场国家与发展中国家对话会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛……一系列中国重大主场外交活动，巴育总理皆应邀出席。新冠肺炎疫情后，两位领导人以通话、信函等方式保持沟通，去年以来，还在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会、全球发展高层对话会上“隔屏”见面。

总理府帕迪博丁楼会谈厅，时隔3年多，习近平主席同巴育总理再次面对面会谈。从中泰传统友谊到双边务实合作，从“中老泰联通发展构想”到中国与东盟“五大家园”建设，从《区域全面经济伙伴关系协定》到全球发展倡议、全球安全倡议……两位领导人深入交流，话题广泛。

习近平主席此前就以“基础深厚、潜力很大”形容中泰关系。在两国建立全面战略合作伙伴关系10周年的特殊年份，习近平主席此访将中泰关系又向前推进了一大步。

访问期间，中泰双方发表和签署的3份文件，分量格外地重。

一份联合声明，关于中泰命运共同体。习近平主席同巴育总理举行会谈，双方共同宣布，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，并就此发表联合声明，赋予“中泰一家亲”新的时代内涵，中泰关系迎来更加光明的发展前景。

一份行动计划，关于中泰战略性合作。“绿色”的新能源，“金色”的农产品，“白色”的医疗卫生，“蓝色”的海洋合作，“无色”的数字经济……中泰合作可谓“五彩缤纷”。这份行动计划，着眼未来5年，涵盖政治、经贸、人文等各个领域，中泰合作的美好未来令人期待。

一份合作规划，关于共建“一带一路”。数百年前郑和下西洋，曾率船队沿湄南河逆流而上，在当时泰国都城大城留下脍炙人口的丝路佳话。从历史走进现实，中泰携手谱写共建“一带一路”的时代新篇。面向未来，习近平主席指出，要有效对接各自发展战略，推动高质量共建“一带一路”不断取得新成效。

此次访泰，习近平主席为巴育总理带来两件特别的礼品。

一件是“复兴号”动车组模型，承载中泰友好合作升温提速、行稳致远的美好寓意。近年来，在习近平主席和巴育总理共同关心和亲自推动下，中泰铁路建设稳步推进，区域互联互通的大图景呼之欲出。作为中泰共建“一带一路”的旗舰项目，中泰铁路这条泰国首条标准轨高速铁路，使用的正是中国标准“复兴号”动车组技术。访问期间，双方一致同意致力于推进“中老泰联通发展构想”，实现中老铁路与泰国铁路系统互联互通。

一件是《习近平谈治国理政》第一至第四卷英文版。巴育总理多次向内阁成员推荐这套书，希望他们从中汲取治国理政的中国智慧。此次会谈，两位领导人再次谈到减贫发展经验交流，谈到中泰扶贫合作。收到《习近平谈治国理政》这份礼物，巴育总理十分高兴。

《天路》《茉莉花》《浏阳河》……总理府和平友谊楼宴会厅，一首首耳熟能详的中国歌曲在会谈后的宴会上响起。主宾畅谈，举杯相祝，“中泰一家亲”好上加好、亲上加亲。

胸怀天下：以中国式现代化为人类整体进步作出中国贡献

自古以来，亚太就是多元文化共生之地。在这片广袤地域，不同民族、不同国家走出了各具特色的发展道路，书写着各自精彩的发展故事。在“亚太奇迹”的大合唱中，“中国奇迹”无疑是最振奋人心的乐章之一。

亚太经合组织领导人非正式会议期间，各国领导人同习近平主席会面时，纷纷祝贺习近平主席连任中共中央总书记，祝贺中共二十大圆满成功，祝贺新时代中国取得的巨大成就。

日益走近世界舞台中央的中国，一举一动牵动着世界的目光。党的二十大圆满落幕后中国元首外交的繁忙程度，从北京到巴厘岛再到曼谷，一路延续。“中国式现代化”成为国际社会读懂新时代中国的关键词，也成为东南亚之行这两大国际会议会场内外讨论最热烈的话题之一。

——“迄今为止，世界上实现工业化的国家不超过30个，人口总数不超过10亿。中国14亿多人口实现现代化将是人类发展史上前所未有的大事。”

——“中国古人说：‘治国之道，富民为始。’中国已经打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，现在要继续推进全体人民共同富裕。”

——“当高楼大厦在中国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”

——“中国式现代化必须走人与自然和谐共生的新路。这是对我们自己负责，也是对世界负责。”

——“中国人民最希望看到的是和平稳定。走和平发展道路是根据中国人民根本利益作出的战略抉择。”

面向亚太，也是面向全世界，习近平主席以生动平实的话语描绘中国式现代化的整体样貌，深刻阐明中国式现代化的历史逻辑、现实路径和时代意义。

亚洲开发银行代表从中捕捉到与中国携手推进区域脱贫减贫的合作机遇；智利学者认为，中国式现代化蕴含的可持续的全球发展观，对发展中国家是“非常有益的借鉴”；一位泰国外交官说，中国式现代化道路创造了中国与世界开放合作、共同发展的新模式。

国际力量此长彼消，外交舞台折冲樽俎，每当世界处于重大历史转折点，大国抉择总具有牵动全局、影响走向的重大意义。

立己达人、胸怀天下。出席亚太经合组织领导人非正式会议期间，习近平主席重申党的二十大报告中关于中国外交政策的庄严宣示：我们坚定站在历史正确的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

打开近一个月来中国元首外交日程表，新时代中国处理与世界关系的行动逻辑、价值遵循愈发清晰。

在北京接待越南、巴基斯坦、坦桑尼亚、德国领导人密集来访，从大国协调到周边友好，再到发展中国家团结合作，不断深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。

在第五届中国国际进口博览会开幕式、《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式上发表视频致辞，亮明同世界分享发展机遇的坚定决心，提出完善全球生态治理的重要倡议。

在巴厘岛、在曼谷，就促进世界经济复苏、推动全球发展事业、深化亚太区域合作提出一系列中国主张、中国倡议，推进团结合作，呼唤作为担当。

大外交，大格局。运筹多边外交，演绎双边互动的精彩。东南亚之行期间，习近平主席分别同20多位外国领导人和国际组织负责人会晤会谈会见。亚太经合组织领导人非正式会议间隙，习近平主席继中美元首巴厘岛会晤后，又应约同美国副总统哈里斯简短交谈。

“所有人都希望与中国领导人习近平见面”，国际媒体如是感慨。常常是：这一场会见仍在进行，参加下一场会见的领导人已抵达等候。有学者这样解读“中国吸引力”：“新时代中国所展现的内外政策高度连续性和稳定性，所呈现的强大发展活力和发展韧性，让世界对其更加期待、愈发倚重。”

——这是友谊的赓续。同菲律宾总统马科斯会见，前总统阿罗约也在现场，习近平主席一句周到问候“阿罗约前总统也是老朋友了”，令人倍感亲切。刚刚在巴厘岛见过面，在曼谷又专门会见，走进会见厅，新加坡总理李显龙先用中文道一声：“主席，您好！”两位领导人再次紧紧握手。从“意大利之源——古罗马文明展”到巴布亚新几内亚布图卡学园发展，从2014年荷兰之行到2022年北京冬奥盛典……美好的记忆被一次次唤起，友谊的纽带越拉越紧。

——这是合作的加速。同印尼总统佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行，同法国总统马克龙一道探讨绿色能源、科技创新等新领域合作潜力，从构建更为紧密的中国东盟命运共同体到构建新时代中非命运共同体，从推动中欧关系行稳致远到深化新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系……中国同世界的合作，领域不断拓展、方向更加明确。

——这是立场的宣示，也是共识的凝聚。“共同确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞”“中澳之间从来没有根本利害冲突”“中国不干涉别国内政，也不接受任何人以任何借口干涉中国内政”“和平是中国最执著的追求，中国历史上没有、现在没有、今后也不会谋求霸权”“反对将经济合作政治化、泛安全化”“我们要将发展置于国际议程中心位置”“我们必须以人类前途命运为重，同舟共济，共克时艰”……在大变局的时代，如何探讨国与国正确相处之道、怎样维护国际合作正确方向，国际社会从中国与世界的互动中汲取思想的启迪。

一次次微笑握手，一次次深入交流，一份份合作文件的签署……在备受瞩目的亚太外交大舞台，新时代新征程的中国展现出广交四海宾朋、共行天下大道的大国气度、大国风范，不断丰富刷新着世界的“中国印象”。

塞内加尔总统萨勒感慨：“中国是坚持原则、广受尊敬的伟大国家。”新西兰总理阿德恩说：“中国是促进世界未来发展繁荣的重要力量。”在李显龙总理看来，中国崛起不可阻挡，一个强大、友好的中国，将为地区和世界带来积极影响。

“我们将以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，为动荡的世界提供更多稳定性和确定性。”这是中国的誓言，更是中国的行动。

出席亚太经合组织领导人非正式会议期间，习近平主席正式宣布，明年中方将考虑举行第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。在世界需要更多信心和力量的关键时刻，中国以身作则，发挥带头作用，展现大国担当。

习近平主席开启此次东南亚之行前，执行“和谐使命—2022”任务的中国海军“和平方舟”号医院船抵达印尼首都雅加达并展开友好访问。这艘友谊之船是一个生动缩影，映照出一条以和平发展为底色的新型大国成长之路。

19日下午，结束双边会谈后，巴育总理再次亲赴机场，为习近平主席一行送行。天际旷远，习近平主席乘坐的专机腾空而起，推动建设美好世界的中国故事，在“天使之城”曼谷久久回响。

（新华社北京11月20日电 记者郝薇薇、刘华、杨依军，参与记者：林昊、毛鹏飞、王亚光）

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 03 版）

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