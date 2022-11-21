双方继续弘扬“中泰一家亲”特殊情谊，一道构建中泰命运共同体，将不断提升两国人民的获得感和幸福感，书写两国关系新篇章

11月19日，习近平主席在曼谷同泰国总理巴育举行会谈。双方宣布构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，赋予“中泰一家亲”新的时代内涵，开辟中泰关系新时代，将为两国人民带来更多福祉，为亚太乃至世界和平与发展注入更多正能量。

中泰友好绵延千年，两国人民情同手足。中泰建立全面战略合作伙伴关系10年来，两国传统友好不断发扬光大，全面战略合作持续深入，双边关系进入新发展阶段。习近平主席首次作为国家主席访问泰国，对双边关系发展意义重大。双方重申在涉及国家主权、统一和领土完整的重大原则问题上，进一步加强相互信任、理解和支持。双方发表《中泰关于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续命运共同体的联合声明》，为双边关系未来发展指明方向。中泰构建命运共同体，体现了双边关系高水平的发展，将为构建人类命运共同体汇聚更广泛的国际力量。

“中泰一家亲”为两国深化务实合作奠定坚实民意基础。两国领导人共同见证签署《中泰战略性合作共同行动计划（2022—2026）》《中泰共同推进“一带一路”建设的合作规划》以及经贸投资、电子商务、科技创新领域合作文件，有利于统筹推动各领域合作取得更多成果，有效对接各自发展战略，推动高质量共建“一带一路”不断取得新成效。在两国领导人的共同指引下，双方不但将加强投资、贸易、旅游、基础设施、产业园等传统领域合作，还将不断培育新增长点，推动数字经济、新能源汽车、科技创新等新领域合作取得积极进展。双方加快中老泰三方铁路合作，积极推进“中老泰联通发展构想”，加大打击跨境犯罪，加强民生领域合作和青年交流，将不断丰富中泰命运共同体的内涵。

“中泰一家亲”为双方加强国际事务协作提供重要动力。双方落实好中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，弘扬区域主义，共同维护东盟在区域架构中的中心地位，推进和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设，将不断释放中国东盟全面战略伙伴关系新动能。双方推动“一带一路”倡议同东盟印太展望开展互利合作，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，将推动地区合作释放更大红利。两国携手推动多边主义，全面加强在联合国等多边框架下合作，积极开展全球发展倡议框架下合作，共同推进联合国2030年可持续发展议程，探讨全球安全倡议框架下合作，将为地区乃至世界和平、安全、繁荣、可持续发展作出新贡献。

中泰关系历经风雨洗礼，在新时代不断发扬光大。双方继续弘扬“中泰一家亲”特殊情谊，一道构建中泰命运共同体，将不断提升两国人民的获得感和幸福感，书写两国关系新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)