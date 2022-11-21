参考消息网11月20日报道 《全球政治中的俄罗斯》双月刊网站11月15日发表题为《全球南方国家能否影响国际议程》的文章，作者是俄罗斯拉美和加勒比研究所主任德米特里·克拉夫佐夫。全文摘编如下：

学术界普遍认为，未来的国际政治和经济议程将由全球南方国家决定。这些国家通过各种一体化项目和参与全球论坛联合在一起。

自21世纪开始以来，全球经济的一个显著特征就是亚洲国家的新兴发展，由于越来越多地参与国际贸易，再加上国有和私营企业的潜力，使得这些国家能够在全球范围内崛起。

拉丁美洲是世界上最大的粮食和农产品净出口地区之一。它还是世界上为数不多的拥有大量未开发农田和淡水资源的区域之一。在当前的粮食危机中，拉丁美洲具有稳定和降低国际粮食价格的巨大潜力，这可以使亚洲的消费者受益。但这种潜力的实现不能以牺牲自然资源为代价——必须通过创新和提高生产力来帮助消除世界不平等。正是在这一领域，中国、日本、韩国和新加坡可以作出重大贡献——利用其创新系统，弥补拉丁美洲在采用新的数字和微生物技术以提高作物产量和减少食品碳足迹方面的不足。

拉美和亚洲一体化的协同作用，还可以使世界更好地应对短期和长期的能源问题，这些问题同粮食一样，与环境密切相关。拉丁美洲拥有全球20%的石油储量，有足够的资源为80%能源需要进口的亚洲提供可靠的供应，几乎没有地缘政治风险。此外，这可能对向更可持续、可再生能源的平稳转型具有重要意义。事实上，拉丁美洲拥有世界上最清洁的能源矩阵之一，可再生能源占30%，高于全球14%的比例。它还在矿产供应方面占据有利地位。这种比较优势在生产零碳排放燃料时可能带来更大的经济效益。

随着左翼运动的兴起而加剧的政治风向的转变，南北美洲和解的共识被打破，这为中国经济实力立足拉美地区开辟了更广阔的道路。中国如今在全世界建立起了庞大的经济联系网络，得益于此，今天中国力量能够影响全球。

中国在拉美国家寻求为自己提供能源、金属和粮食，这些都是它为其经济和不断壮大的中产阶级提供动力所必需的，同时也希望为其过剩的产能扩大出口市场。

中国呼吁遵循和平发展的原则，在良性循环的逻辑框架内确定了21世纪的经济外交政策：中国的发展需要深化国际贸易、投资和金融联系，这应该有助于与中国合作的国家的发展。建立在互利和互补关系这两大基石之上的中国对外经济话语的精髓就蕴含于此。

（来源：参考消息网）

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