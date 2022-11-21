近日，国家主席习近平出席二十国集团巴厘岛峰会、亚太经合组织领导人非正式会议并对泰国进行访问。出访历时6天5夜，行程紧凑，活动密集，成果丰硕。激荡的时代风云中，中国特色大国外交以其高瞻远瞩的视野和胸怀天下的气度激起广泛的世界回响，国际社会再次领略了习近平主席作为大党大国领袖的卓越风范、天下情怀，见证了一个可信、可爱、可敬的中国。

这是中共二十大胜利召开后中国最高领导人首次出访，是新冠肺炎疫情近三年来习近平主席首次线下出席这两个多边会议，也是世界又一次站在十字路口的关键时刻中国开展的重大外交行动。透过繁忙的元首外交日程，人们看到了国际社会深化同中国交往合作的强烈意愿，看到了各方对在各种全球性挑战面前中国角色、中国地位、中国作用的高度重视，深刻感受到与各国团结合作、携手推动共同发展的中国担当、中国贡献，更看到了中国推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体的全方位外交大格局。

这次关键时刻的出访，中美元首实现面对面会晤并取得积极成果。元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。当前中美关系面临严重困难局面，处于何去何从的关键节点。两国元首在会晤中为中美关系把舵定向，做出规划部署，达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的，有利于推动两国关系逐步重回健康稳定的正轨，为动荡变革的世界注入确定性和稳定性，而这正是国际社会的普遍期盼。

这次关键时刻的出访，汇聚起团结合作、聚焦发展的广泛共识，为破解“世界怎么了，我们怎么办”的时代课题贡献中国方案。站在十字路口的世界何去何从？习近平主席指明正确方向——树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他；二十国集团如何发挥作用？习主席呼唤大国担当——发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步；全球需要怎样的发展？“更加包容”“更加普惠”和“更有韧性”——三点建议，瞄准迫在眉睫的全球挑战，着眼解决长期结构性难题，习主席做出了清晰明确的回答。外媒纷纷评述，中国大国外交正在为世界注入发展的新动力。

这次关键时刻的出访，凝聚起共建亚太命运共同体的强大合力，为续写“亚太奇迹”注入了强大正能量。当前，亚太地区局势总体稳定，区域合作不断取得进展，是全球经济最具活力的增长带，和平发展、合作共赢仍是地区主流。习近平主席总结历史经验教训，重温亚太合作初心，鲜明提出：走和平发展之路，走开放包容之路，走和衷共济之路，并为构建亚太命运共同体提出六点合作思路，引发地区国家强烈共鸣，壮大了和平正义的声势，极大增强了地区合作的信心。国际媒体普遍认为，中国已经成为团结各方应对共同挑战的引领力量。

这次关键时刻的出访，有效引导国际社会树立正确的“中国观”，中国理念、中国精神、中国道路更具吸引力、感召力和影响力。习近平主席利用多双边场合，广泛深入介绍中共二十大取得的重大成果和确定的中心任务，重点结合中国式现代化的五个特征，阐释了中国式现代化的世界意义。在深入交流互动中，各国对新时代中国高质量发展、高水平开放有了更深的认知，对中国式现代化道路有了更多的认同，收获到自主探索现代化道路思想启迪的同时，对中国以自身开放发展推动世界进步的光明前景有了更高的期许、更强的信心。

中国视周边为安身立命之所、发展繁荣之基。此次关键时刻的出访，还对中印尼、中泰关系发展产生强有力的推动。从构建中印尼、中泰等双边命运共同体，到打造中国—东盟命运共同体，构建命运共同体正在中国周边落地生根、开花结果。新时代中国秉持亲诚惠容的周边外交理念，顺大势、行大义、谋大同，矢志不渝拓展构建人类命运共同体的实践路径，为构建人类命运共同体汇聚更广泛的国际力量，得到地区国家积极响应和广泛认同。

风云变幻，不改人间正道，沧海横流，更当破浪前行。人类何去何从的关键时刻，习近平主席以守正创新的大国气派、立己达人的世界情怀、开放包容的广博胸襟、重情尚义的崇高品格，勇立时代潮头，引领前进方向，为人类谋进步，为世界谋大同。在习主席亲自谋划指挥引领下，中国特色大国外交阔步前行，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展，不断书写推动构建人类命运共同体的光辉篇章。

（新华社北京11月20日电 记者叶书宏）

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