新华社北京11月19日电 题：中国持续推进高水平对外开放为世界提供新机遇

新华社记者

来华发展近30年的丹麦生物制药企业诺和诺德继续对中国投下“信任票”。

公司近期决定，投资4亿元人民币在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区成立投资公司，旨在推动在华全产业链布局再升级。

“5年内持续投资中国，总额将超过25亿元人民币，这是我们把握中国高水平对外开放机遇的重要举措。”诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍说。

9月22日，企业员工在诺和诺德（中国）制药有限公司天津生产厂内工作。新华社记者 李然 摄

诺和诺德的选择是各国投资者长期看好中国的缩影。

最新数据显示，今年1至10月，中国实际使用外资金额达10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%。从行业看，服务业实际使用外资金额7988.4亿元人民币，增长4.8%。高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%，高技术服务业增长25%。

中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，经济运行稳定、坚定不移扩大开放、营商环境持续优化、保障外资合法权益等，是中国对外资保持强大吸引力的关键因素。

改革开放40多年来，中国始终坚持对外开放的基本国策。进入新时代，中国实行更加积极主动的开放战略。

近10年，中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，对外签署的自贸协定增至19个，扎实推进21个自贸试验区和海南自由贸易港建设。

通过搭建进博会、服贸会、消博会等展会平台，中国有力推动国内外商品、服务对接，开放的大门越开越大，更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局正在形成。

11月6日，在上海举行的第五届中国国际进口博览会上，一些上海合作组织国家的特色商品纷纷亮相。新华社记者 郑冬睿 摄

《世界开放报告2022》显示，2012至2020年，中国开放指数提高了5.6%，“成为推动经济全球化的重要力量”。

“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”“合理缩减外资准入负面清单”“推动共建‘一带一路’高质量发展”“扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”……党的二十大报告明确提出“推进高水平对外开放”，并作出一系列重要部署。

当下的中国，正处于全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，面对逆全球化思潮抬头，推进高水平对外开放意味着中国将不断以新发展为世界提供新机遇。

拥有14亿多人口包括4亿以上中等收入群体的超大规模市场叠加消费潜力，中国持续以扩大进口惠及世界其他国家和地区。

泰国糯米饭、澳大利亚药妆、白俄罗斯伏特加……在重庆渝中区陆海新通道国际消费中心，来自20多个国家和地区的上万种特色产品受到消费者喜爱。

“有些外国商品曾‘藏在深闺人未识’，如今沿着西部陆海新通道、中老铁路等快速远销中国，成为当地外贸新增长点。”陆海新通道运营有限公司董事长王渝培说。

5月28日，消费者在陆海新通道国际消费中心选购商品。新华社记者 唐奕 摄

《2021中国进口发展报告》显示，2010年到2020年，中国对世界进口增长的贡献率达到27.7%，远超美国和欧盟。“预计未来十年累计商品进口额有望超过22万亿美元”，成为世界经济对中国市场的重要预期。

中国稳步扩大制度型开放，进一步对标国际高标准经贸规则、持续优化营商环境，释放出源源不断的制度红利，有效拓宽了外资在华发展空间，吸引跨国巨头们集体选择中国并继续追加投资。

日本重工业巨头株式会社IHI和美国寿力公司共同投资9000万美元的高端装备制造项目签约落户苏州工业园区；德国巴斯夫集团在广东湛江投资100亿欧元的一体化基地项目全面建设起步……今年以来，在华外商投资的范围更广、领域更宽、数额更大，高质量发展特征更突出，这离不开实施新版全国和自贸试验区外资准入负面清单、发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》等举措创造的良好条件。

“‘无纸化通关’‘跨境贸易管理大数据平台’等数字贸易制度，让我们感受到中国与国际接轨的稳健步伐。”德勤中国主席蒋颖说，中国各类制度层面的开放与治理与时俱进，为优化电商运营环境、简化海外品牌入华路径等提供支持。

中国还积极参与国际公共产品供给，为全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展注入正能量。

牵连起亚太、非洲、欧洲等多个经济圈的“一带一路”倡议，是中国标志性的国际公共产品供给案例。

在树木葱茏的爪哇岛上，作为中国同印度尼西亚共建“一带一路”的重要部分，雅万高铁日前成功试验运行，将有效带动沿线经济社会发展，为印尼增添新的经济增长点。

“从郑和下西洋到共建雅万高铁，中国是我们的老朋友……”近日走红印度尼西亚社交平台的说唱歌曲《雅万之歌》写道。

世界银行研究报告指出，“一带一路”倡议的全面实施将有望帮助相关国家760万人脱离极端贫困，使全球贸易增加6.2%，全球收入增加2.9%。

“一个更加开放的中国，必将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国与世界。”对外经贸大学教授崔凡说。（采写记者：马欣然、周文其、许晓青、王丰、赵宇飞）

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