程 龙

“想回到生我养我的这片土地”“祖国有更广阔的发展空间”……每一位侨界人才都有一个属于自己的回国理由，这些理由汇聚成一句话：心怀祖国、情系桑梓。他们对这片土地爱得深沉，回国后也在奋斗中书写了精彩人生。

拳拳赤子心，悠悠桑梓情。在中华民族伟大复兴的征程上，一代又一代侨界科学家心系祖国和人民，秉持科技报国理想，为科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展作出了重大贡献。李玉院士一辈子都和蘑菇打交道，为我国菌物科学事业发展和食药用菌产业科技进步作出了突出贡献；陆林院士深耕精神卫生领域，为推动我国精神医学和睡眠医学发展作出了重要贡献；金磊专注于做人工心脏瓣膜，致力于让中国人用上安全有效的瓣膜……广大侨界人才充分发挥自身优势，在科研一线和产业前沿奋楫笃行，为推动我国科技发展和经济转型升级贡献了侨界力量。

凝聚侨心侨力，共赴复兴征程。自2003年以来，“侨界贡献奖”评选表彰活动已举办9届，表彰了一大批创新团队和创新人才，在侨界产生良好示范带动效果，对于激励侨界人才立足本职、建功立业、报效国家发挥了积极作用。

奋进新征程，建功新时代。我国深入实施新时代人才强国战略，将为广大侨界人才施展才华、创新创业创造更好条件。完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，助力经济高质量发展，广大侨界人才拥有更广阔的舞台。广大侨界人才把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，在为国分忧、为国解难、为国尽责方面体现新面貌，心往一处想、劲往一处使，团结奋斗、开拓创新，一定能在新征程上为实现中华民族伟大复兴贡献更多侨界力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月20日 06 版）

(责编：白宇、杨光宇)