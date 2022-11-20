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为香港科创发展持续注入动能（微言）

江  琳
2022年11月20日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，“2022年香港金融科技周”举办，推动创新科技成为香港的新经济动力。

　　今年以来，香港科创事业持续推进。从香港科技创新联盟成立，到首届“大湾区国际科创峰会”聚焦香港国际创新科技中心建设；从香港科技大学（广州）开学，到“创新科技嘉年华2022”等各类科创活动举办……一系列举措，为香港科技创新发展不断注入动能。

　　香港拥有雄厚的科研实力，中央一直高度重视香港科技创新的发展。回归祖国25年多，香港科技创新产业迅速兴起。党的二十大报告提出，“发挥香港、澳门优势和特点，巩固提升香港、澳门在国际金融、贸易、航运航空、创新科技、文化旅游等领域的地位，深化香港、澳门同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作。”“十四五”规划纲要明确提出，支持香港建设国际创新科技中心。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，深化粤港澳创新合作，香港要“大力发展创新及科技事业，培育新兴产业”。

　　当前，国家科技计划正以更大力度、更大范围对香港和澳门开放。今年，国家重点研发计划、科技创新2030—重大项目在生命健康、人工智能、通信、新材料、电子信息等领域，对港澳新增开放15个专项，大力支持更多爱国爱港爱澳科研人员深入参与国家重大科研任务。

　　行而不辍，未来可期。相信有中央的坚定支持，有特区政府的积极作为，只要香港充分发挥自身所长，继续用好一系列政策支持，一定能更好建设国际创新科技中心，为建设科技强国、实现中华民族伟大复兴贡献力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月20日 06 版）
(责编：白宇、杨光宇)

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