本报记者 闫韫明 邹 松

“在纷繁复杂的国际局势中，中国始终是国际秩序的稳定力量。”南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理在接受本报记者专访时表示，中国在二十国集团巴厘岛峰会上提出的主张将推动各方凝聚合力、共同应对各种风险挑战。

二十国集团巴厘岛峰会是党的二十大胜利召开后，中国最高领导人首次出席的多边峰会。谭哲理表示，中国坚持高水平对外开放将为各国发展提供新机遇。

这次巴厘岛峰会聚焦“共同复苏、强劲复苏”主题。习近平主席在峰会第一阶段会议上的重要讲话中指出，要推动更加包容的全球发展、更加普惠的全球发展、更有韧性的全球发展。“中国主张为推动构建人类命运共同体、落实联合国2030年可持续发展议程注入了信心。”谭哲理表示，一个不断走向现代化的中国，将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献。

谭哲理关注到，习近平主席在重要讲话中特别提出中方支持非洲联盟加入二十国集团。“在世界遭遇保护主义和单边主义逆流之际，中国主张传递出践行多边主义的坚定立场，也将为非洲国家发展提供有力支持。”

谭哲理表示，非洲国家是中国智慧和中国方案的重要受益者。在共建“一带一路”框架下，一大批项目在非洲落地生根，帮助共建国家完善基础设施网络，为应对发展挑战提供有力支持，为改善民生拓宽了渠道。“中国始终着眼全人类福祉，重视各国长远发展、共同进步。”

在谭哲理看来，中国用实实在在的举措和行动维护世界和平、促进共同发展，推动构建人类命运共同体。“中国不仅是联合国维和行动的主要贡献者，还积极与广大发展中国家开展减贫合作，通过技能培训、农业合作等激发欠发达国家发展内生动力。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国为世界多国提供疫苗援助，派遣援外医疗队，分享抗疫经验……”谭哲理说，共建“一带一路”倡议广泛惠及各国民众，有关理念和主张被写入联合国等国际组织重要文件，“为完善全球治理贡献力量”。

“踏上新征程，相信中国将取得更多新成就，不断以自身新发展为世界提供新机遇，携手各国共同发展、繁荣进步。”谭哲理说。

《 人民日报 》（ 2022年11月20日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)