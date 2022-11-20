安东尼奥·巴西利奥

中国坚定践行真正的多边主义，有利于维护亚太大家庭团结，有利于实现亚太经济健康和可持续发展

亚太经合组织为各成员加强对话、凝聚共识提供了重要平台，促进了亚太地区团结合作。在泰国曼谷举行的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上，各成员共聚一堂、共谋合作，为地区和世界经济复苏注入了信心。

加入亚太经合组织31年来，中国经济稳步增长，为促进地区和世界经济发展作出了积极贡献。2021年11月，习近平主席以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话。围绕推进落实2040年布特拉加亚愿景，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，习近平主席强调重点做好推动抗疫合作和经济复苏、构建开放型亚太经济、促进创新增长和数字经济发展、实现包容可持续发展几件事，为亚太地区战胜疫情、推动经济复苏指明了方向。今年，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表书面演讲，出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并发表重要讲话，系统阐述构建亚太命运共同体的中国方案，有利于为亚太合作行稳致远创造条件、增添动能。中国用实际行动维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动建设开放型世界经济，增强了各方对地区乃至世界经济发展的信心。

一个坚持开放发展的中国，对亚太和世界发展具有重要意义。我曾多次到访中国，十分关注中国的发展。近年来，中国在数字化转型、绿色发展等领域取得了长足进步，同地区国家的相关合作也在不断加强。泰国当前正在践行的生物经济、循环经济和绿色经济发展理念，与中国的绿水青山就是金山银山理念具有相通之处。在菲律宾、泰国等东南亚国家，中国技术经验得到有效推广，中国企业在当地电子商务、人工智能、新能源汽车等产业发展中发挥重要作用。

当前，世界经济复苏乏力，在维护粮食和能源安全、金融稳定，应对气候变化、流行性疾病，实现可持续发展等重大议题上，国际社会亟待加强对话与合作。各方应共同反对单边主义、保护主义，加强团结合作，携手为完善全球治理、解决人类面临的共同挑战而努力。中国坚定践行真正的多边主义，有利于维护亚太大家庭团结，有利于实现亚太经济健康和可持续发展。我们乐见亚太经合组织践行多边主义，为应对共同挑战汇聚强大力量。

（作者为亚太经合组织工商咨询理事会秘书处执行主任）

《 人民日报 》（ 2022年11月20日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)