新华社东京11月19日电（记者郭丹）为纪念中日邦交正常化50周年，由国际儒学联合会与日本亚洲共同体文化交流机构共同举办的中国纪录片《掬水月在手》日本首映式和纪念研讨会分别于16日和18日在东京举行。

《掬水月在手》通过对古典诗词大家叶嘉莹的诗词人生展开讲述，显示出华夏民族独有的诗词情怀。日本音乐制作人佐藤聪明依托杜甫《秋兴八首》创作的雅乐贯穿全篇。

16日，《掬水月在手》日本首映式在东京都写真美术馆举行。日本前首相福田康夫发来视频贺词表示，该片将中国传统诗词与日本雅乐融为一体，是一部亚洲文化交融的代表作。希望更多的日本民众通过这部影片理解亚洲悠久的文化历史和文化交融。

中国驻日大使孔铉佑在书面致辞中表示，文化交流是中日友好合作的重要领域，希望两国文化界人士更加积极地开展交流合作，推动中日关系健康稳定发展。

18日，该片的纪念研讨会在日本早稻田大学举行。早稻田大学常任理事渡边义浩、早稻田大学教授河野贵美子等从诗词和古典文学角度分享了中日两国的文化交流。

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