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外交部发言人：

走和平发展道路是根据中国人民根本利益作出的战略选择

2022年11月19日06:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京11月18日电  （记者董雪）外交部发言人毛宁18日在例行记者会上回答有关提问时表示，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国人民最希望看到的是和平稳定，走和平发展道路是根据中国人民根本利益作出的战略选择。

　　毛宁说，中国政策保持高度连续性和稳定性，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

　　毛宁表示，习近平主席17日在亚太经合组织工商领导人峰会上发表书面演讲指出，我们要走和平发展之路、开放包容之路、和衷共济之路。这是亚太地区过去几十年发展的珍贵经验，更是中国和地区国家应共同坚守的初心。

　　她表示，当前，世界进入新的动荡变革期，和平与发展面临严峻挑战，国际社会需要共同应对世界之变、时代之变、历史之变。中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。中国人民最希望看到的是和平稳定，走和平发展道路是根据中国人民根本利益作出的战略选择。

　　“无论国际风云如何变幻，我们都将高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，以自身发展更好维护世界和平与发展。”毛宁说。

(责编：杨光宇、白宇)

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