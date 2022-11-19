新华社维也纳11月18日电 11月18日，在国际原子能机构（下称“机构”）11月理事会上，中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群表示，中方反对机构将预算用于美英澳核潜艇合作这样的核扩散活动。

王群说，美英澳核潜艇合作是赤裸裸的核扩散行径，是当前国际社会面临的严峻防扩散挑战，必须予以妥善处理。为此，以下三点原则至关重要：

首先，必须坚持机构防扩散职能和政治方向。防扩散是国际原子能机构的一项重要职能。《不扩散核武器条约》（NPT）不仅从法律上赋予了机构防扩散职能，而且通过机构的保障监督制度就实施防扩散目标作出了机制性安排。

维护NPT、履行防扩散职能和不推进任何军事目的是机构成立的初衷和安身立命之本，必须一以贯之、毫不动摇。坚持机构防扩散职能，就是在维护NPT、维护国际防扩散体系。因此，机构绝不能以任何方式和任何借口卷入任何核扩散行径。中方反对机构将预算用于三国核潜艇合作相关保障监督活动。

其次，必须坚持成员国主导的政府间审议进程处理三国核潜艇合作所涉保障监督问题。机构全体成员国有责任、有义务通过政府间审议进程处理这一问题，并且以协商一致方式达成解决方案。

机构成员国主导的政府间审议进程已于去年11月启动，经过六次讨论不断得到深化。这不是三国和秘书处之间所谓的技术交流或私相授受可以替代了的。同时，机构总干事应切实履行机构《规约》等文件规定的义务，以公开、客观、透明方式向成员国报告三国核潜艇合作情况，为通过政府间进程妥善解决这一问题创造条件。

第三，必须在政府间审议进程中坚持协商一致的方式达成三国核潜艇合作所涉保障监督问题的解决方案。历史上，对保障监督协定进行修改和解释等任何重大问题都是由机构成员国广泛参与的，所形成的建议都是成员国协商一致的结果。自机构成立以来，机构与成员国之间的保障监督协定也均是由理事会协商一致批准的。这些都有案可查。若非经理事会协商一致，不会有效。此中的原因是显而易见的。

三国核潜艇合作，有鉴于其涉及核武器材料的扩散，任何保障监督安排均须通过开放式政府间进程，由成员国主导讨论并协商一致得出结论。秘书处只能根据成员国的授权与澳作出相应保障监督安排，无权擅自作出决定。即便是与澳商签现有全面保障监督协定的补充安排，也必须首先经过理事会以协商一致的方式讨论解决。

王群强调，如果三国和机构总干事强行推动达成相关保障监督安排，不论是什么方式、什么名义，借此造成既定事实，都将是无效的，而且还将严重破坏机构团结、瘫痪机构职能，使机构分崩离析，甚至危及NPT和国际核不扩散体系的有效性和完整性。

王群最后呼吁三国三思而后行，放弃上述对抗行径，重返国际防扩散体系的正轨；呼吁机构总干事切实履职尽责，严格按机构《规约》和成员国授权行事；呼吁全体成员国勠力同心，共同采取有效措施，共同维护NPT和国际核不扩散体系。

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