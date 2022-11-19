新华社西安11月18日电 （记者梅常伟）国务委员兼国防部长魏凤和18日在西安分别会见新加坡国防部长黄永宏和印度尼西亚国防部长普拉博沃。

在会见黄永宏时，魏凤和介绍了中共二十大情况。他说，习近平主席与李显龙总理刚刚在泰国举行会晤，在两国领导人的战略引领下，中新关系成为地区合作典范。希望两军密切高层交往、提升联演联训水平、推进人员培训、加强多边安全协作，推动两军关系迈向更高水平。

黄永宏祝贺中共二十大圆满成功。他说，新方愿与中方加强军种间联演联训等交流合作，共同为维护地区安全稳定作出更大贡献。

在会见普拉博沃时，魏凤和介绍了中共二十大情况，并对印尼成功举办二十国集团领导人峰会表示祝贺。他说，习近平主席与佐科总统刚刚达成重要共识。中方愿与印尼密切两军战略沟通、用好合作机制、深化务实合作、加强多边协作，保持两军关系的良好发展势头。

普拉博沃祝贺中共二十大胜利召开。他说，印尼方愿与中方加强联演联训、军舰互访等务实合作，推动两军关系取得新的发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 03 版）

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