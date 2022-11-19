当地时间11月17日下午，习近平主席应邀在曼谷举行的亚太经合组织工商领导人峰会上发表题为《坚守初心 共促发展 开启亚太合作新篇章》书面演讲。当地时间11月18日上午，习近平主席出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并发表题为《团结合作勇担责任 构建亚太命运共同体》的重要讲话。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的书面演讲和重要讲话传递出团结合作、共促发展的坚定信念，新形势下，中国将携手各方构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。

“为亚太地区持续稳步向前指明方向”

当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食、能源安全等问题复杂严峻。习近平主席指出，亚太是我们安身立命之所，也是全球经济增长动力之源。过去几十年，亚太区域经济合作蓬勃发展，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”，亚太合作早已深入人心。现在，世界又一次站在历史的十字路口，亚太地位更加重要、作用更加突出。

泰国智库克朗邦雅国家战略研究所副所长优沃迪·卡甘盖说，亚太合作未来的路怎么走，关乎地区发展，关乎人民福祉，关乎世界未来。“习近平主席回答时代之问，指出要发扬大家庭精神，同舟共济、守望相助，朝着构建亚太命运共同体不断迈进，为亚太地区持续稳步向前指明方向。”

亚太经合组织（APEC）秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚表示，新冠肺炎疫情肆虐、全球经济衰退、地缘政治冲突等因素导致亚太经济体面临诸多共同挑战。“习近平主席为亚太地区有效应对挑战开出良方。我们需要深化APEC框架内合作，推进亚太自由贸易区进程，落实布特拉加亚愿景，全面深入参与世贸组织改革，构建开放型亚太经济。”

“正是因为摆脱了冷战阴霾，亚太地区特别是中小经济体步入奔向现代化的快车道，‘亚太奇迹’才应运而生。”习近平主席的深刻论述，让墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯产生强烈共鸣。“没有和平稳定，就没有经济发展和社会进步。亚太地区过去饱受冲突战乱之苦，经济社会严重落后。现在，亚太地区能成为全球经济的重要引擎，正是得益于亚太地区和平稳定的大环境。”巴尔德斯说。

“和平稳定的环境就像空气，身在其中时感受不到它的重要性，一旦失去就无法生存。”日本众议院前议员、清华大学日本研究中心客座研究员小池政就表示，和平稳定的大环境是推动国际贸易的重要保障，各国应构筑更多沟通的桥梁，深化国与国之间的理解与合作。

韩国世宗研究所研究委员郑载兴表示，当前，世界局势纷繁复杂，“亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场”这一观点具有现实意义，值得各方深思。中国践行多边主义，倡导各方携手共同发展，这符合时代潮流，符合各经济体人民利益。“中国的发展经验为亚太各经济体提供借鉴，中国持续扩大开放为亚太地区带来更多发展机遇。”

“携手构建亚太命运共同体具有重大意义”

新形势下，我们要携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。习近平主席提出四点建议：维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太；坚持开放包容，建设共同富裕的亚太；坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太；坚持命运与共，建设守望相助的亚太。

“携手构建亚太命运共同体具有重大意义。”泰国前总理差瓦立表示，我们同属亚太，彼此息息相关、命运相连。要强化命运共同体意识，加强政策协调对接，形成合力。

席勒研究所研究员雨果·洛佩兹·奥乔亚高度认同亚太命运共同体理念。他说：“中国有句俗语，亲望亲好，邻望邻好。亚太经济体相互依存度高，你中有我，我中有你，只有和睦相处、合作共赢，繁荣才能持久，安全才有保障。”

澳大利亚时政评论员戴若·顾比表示，习近平主席倡导打造更高水平的开放格局，这既是对中国经济建设成功经验的总结，也为世界经济发展指明了方向。中国成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额位居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列。当前逆全球化思潮涌动，单边主义、保护主义明显上升，世界各国更需要加强互联互通、开放合作。

“中国以实际行动推动构建亚太命运共同体。”巴布亚新几内亚东高地省前省长拉法纳玛举例说，中国向巴新提供经济技术援助和优惠贷款，帮助巴新建设道路、机场、电网等重要基础设施，但从不附加任何政治条件。“作为授人以渔的典型，过去20多年里，菌草、旱稻援助项目仅在东高地省就惠及近5万民众。”

“一定能以自身新发展为世界带来新机遇”

“中国愿同所有国家在相互尊重、平等互利的基础上和平共处、共同发展。中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。”习近平主席的话语铿锵有力，让世界再次看到中国愿同各方共同发展的决心和信心。

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，中国是亚太地区最大的消费市场和经济强国，中国坚持真正的多边主义，有力维护了区域和平稳定。中国的稳定发展是区域贸易和投资增长的助推器。

“中国经济稳步发展，坚持高水平对外开放，为我们在中国扩大投资增添了信心。”智利安托法加斯塔矿业公司董事雷蒙·加拉说。

智利智中商会主席胡安·埃斯特万·穆萨莱姆表示，中国如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，这是对人类发展事业的重大贡献。“在推进共同富裕的过程中，中国一定能以自身新发展为世界带来新机遇。”

APEC工商咨询理事会印尼代表阿宁迪亚·巴克里表示，中国是亚太各经济体的主要贸易伙伴，中国以自身发展造福亚太、造福世界。中共二十大为中国未来发展擘画蓝图，中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的途径，为那些既想实现发展，又想保持独立性的国家和民族提供了全新的选择和参照。

秘鲁萨维亚能源公司首席执行官吉列尔莫·费雷罗斯表示，中国坚持绿色发展，在环境治理方面取得显著成绩。中国确定的“双碳”目标是对国际社会的庄严承诺。“我们只有走人与自然和谐共生的道路，共同构建人与自然生命共同体，才能为我们的子孙后代实现永续发展奠定良好基础。”

（本报曼谷、东京、首尔、堪培拉11月18日电 记者温红彦、章念生、任彦、陈一鸣、孙广勇、刘歌、张志文、赵益普、谢佳宁、毕梦瀛、李翔、岳林炜、马菲、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)