新华社北京11月18日电 题：携手构建亚太命运共同体 再创亚太合作新辉煌——习近平主席在亚太经合组织会议上的系列重要讲话引发国际社会热烈反响

新华社记者

当地时间11月18日上午，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国曼谷国家会议中心举行。国家主席习近平出席会议并发表题为《团结合作勇担责任 构建亚太命运共同体》的重要讲话。

当地时间11月17日下午，习近平主席应邀在曼谷举行的亚太经合组织工商领导人峰会上发表题为《坚守初心 共促发展 开启亚太合作新篇章》书面演讲，强调中国将坚定不移推动构建亚太命运共同体，为亚太稳定繁荣作出更多贡献。

习近平主席的系列重要讲话在国际社会引发热烈反响。多国人士认为，习近平主席全面总结了“亚太奇迹”的经验与启示，就携手构建亚太命运共同体提出重要主张，深刻阐释了中国式现代化的机遇与贡献，为再创亚太合作新辉煌注入强劲动力。

“亚太奇迹”彰显弥足珍贵经验

习近平主席在总结亚太合作的历史经验时指出：“亚太奇迹”是靠大家携手奋斗、爬坡过坎创造的。亚太过去几十年经济快速增长，得益于和平稳定的环境。历史反复证明，开放包容、合作共赢才是人间正道。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔认为，习近平主席为亚太地区发展提炼的“要走和平发展之路”“要走开放包容之路”“要走和衷共济之路”内涵非常深刻，也是中国政府身体力行的政策。他说，这些重要经验是推动各方对话合作、和衷共济、直面挑战的坚实基础，“正是这三条道路汇聚成今天的‘亚太奇迹’。”

“正是有了和平稳定的环境，亚太地区才能取得举世瞩目的发展成就。”韩国韩中城市友好协会会长权起植说，在当前世界经济不确定性增加、全球产业链供应链受到冲击的背景下，追求和平发展、共同捍卫地区稳定是进一步推动亚太繁荣发展的前提，具有重要现实意义。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚对习近平主席总结的亚太地区合作发展道路与经验深表认同。他说，过去数十年，亚太经济发展迅速、经济融合度高。“亚太奇迹”源于和平发展、没有爆发大规模的战争和冲突；源于开放包容，不同社会制度、不同文化的国家相互尊重；还源于和衷共济，各经济体沿着区域一体化的道路不断前进。

在马来西亚中华总商会总会长卢成全看来，“亚太奇迹”是亚太地区经济体致力于推动区域合作和经济一体化的成果，也是实现可持续发展、共享经济繁荣的最好例证。

“亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。任何搞‘新冷战’的图谋，人民不会答应，时代不会允许！”菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊非常赞同习近平主席的这一论述。她说，有的国家将亚太地区视作“后花园”，所作所为严重威胁地区和平稳定，损害地区共同利益。

智利前驻华大使、安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任费尔南多·雷耶斯·马塔说，亚太地区不应产生“新冷战”，各国应和平相处。他指出：“亚太地区曾饱受冲突战乱之苦，正因如此，习近平主席提出的‘走和平发展之路’显得更加重要。”中国强调保持和平稳定的环境，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，不仅将进一步推动亚太地区繁荣发展，也契合世界其他地区人民的期盼。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬以习近平主席在讲话中提到的《区域全面经济伙伴关系协定》为例说，这一协定的生效是亚太经济合作的典范。亚太地区是全球经济发展最活跃的地区，这得益于地区各方积极开展以多边主义为基础的区域合作。

“亚太地区的平稳发展对全球经济稳定十分重要。”顾清扬说，亚太地区坚持开放包容、互利共赢、共同富裕的理念，不仅将进一步促进本地区发展，还将为全球发展增添动力。

命运与共创造亚太美好未来

对于亚太未来发展繁荣，习近平主席提出重要主张：要携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。多国人士认为，“维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太”“坚持开放包容，建设共同富裕的亚太”“坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太”“坚持命运与共，建设守望相助的亚太”为亚太地区未来发展指明了方向和路径。

安娜·马林博格-乌伊认为，习近平主席提出的主张既非常及时地回应了亚太地区面临的各种地缘政治和经济挑战，又清晰有力地表明中国真诚与亚太经济体开展合作、分享发展机遇的意愿和决心。

“和平是亚太地区各经济体实现发展和繁荣的首要因素，习近平主席的论述正是强调了这一点，也明确了亚太地区加强合作与维护多边主义的重要性。”安娜·马林博格-乌伊说。

“开放带来进步，封闭必然落后。阻滞甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链，只会使亚太经济合作走入‘死胡同’。”曾多次参与亚太经合组织会议报道的马来西亚国家新闻社前主席阿兹曼·乌江对此深有感触。

在他看来，一些西方政治势力和媒体蓄意渲染炒作所谓“脱钩论”，中国的主张是对这一鼓噪的有力回击。与此同时，“打造稳定畅通的产业链供应链”的中国方案则“如同一颗定心丸”，相信中国将继续推动亚太区域开放、合作，为全球发展作出重要贡献。

细数近年来中国在越南不断加大的投资，越南中国商会会长顾朝庆对“建设共同富裕的亚太”“实现更高层次的互联互通”等中国主张非常赞赏。“中铁六局承建的轻轨吉灵-河东线已成为首都河内的新地标；中国能建在嘉莱省总承包建设的风电项目也积极推动越南能源结构转型、经济社会发展，切实改善当地民生福祉……在新冠疫情全球肆虐背景下，越中双边贸易额逆势上扬，彰显了两国‘同志加兄弟’的传统友谊。”

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯一直关注中国绿色经济发展。他认为，习近平主席提出的“推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，推动经济社会绿色发展”等主张，将鼓励更多国家和地区抓住环境治理、发展低碳经济的关键时机，逐步实现联合国2030年可持续发展目标，获得在疫情下复苏发展的新动力。

谈到习近平主席论述的亚太命运共同体，泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏表示，一个普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的亚太令人期待。“真正的多边主义，不能以意识形态、政治制度或发展道路为界而画地为牢、作茧自缚。各国需要的是丢开偏见，平等互鉴，取长补短。”汤之敏强调说，“在这方面，中国与东盟以及东盟十国内部的相处之道，堪称典范。”

中国式现代化为亚太和世界带来机遇启迪

习近平主席在17日的书面演讲中详细阐述了中国式现代化的世界意义，并在18日的重要讲话中强调：“中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。”

“中国式现代化是亚太和全球经济的机遇。”澳大利亚中国工商业委员会主席戴维·奥尔森说，“这不仅意味着为中国市场提供高质量商品和服务的机遇，也意味着从中国强大制造能力获得的机遇。”

阿根廷工程和技术支持公司总裁费尔南多·法佐拉里认为，习近平主席深入阐释的中国式现代化是对许多发展中国家探索自身现代化道路的启示。“中国式现代化强调全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生，将为在世界范围内消除贫困提供新思路，进而推动实现更高质量、更加平衡的全球发展。”

泰国企业家汪鸿洲对习近平主席有关中国“将坚持以人民为中心，继续提高人民生活水平，使中等收入群体在未来15年超过8亿，推动超大规模市场不断发展”的论述印象深刻，这一愿景也进一步坚定了他深耕中国市场的决心。

他认为，中国式现代化是人口规模巨大的现代化，这是吸引外资和经济增长的重要保障，由此释放的消费需求将极大推动世界经济持续发展。

在文莱中华总商会会长林伯明看来，中国“继续推进全体人民共同富裕”对于发展不平衡、面临多重挑战的亚太地区具有启示意义。中国通过国际合作为许多发展中国家的减贫事业提供人才和技术等帮助。从减贫合作领域的成就可以看出，中国式现代化道路对整个世界的现代化发展也具有重要意义。

“当高楼大厦在中国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立”“以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越”，习近平主席关于文明的论述引发费尔南多·雷耶斯·马塔的强烈共鸣。他指出，亚太地区存在着不同文化和文明，都肩负着推动人类进步的使命，“太平洋”应该是和平的海洋，文明应“共处”“融合”。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之认为，“中国式现代化必须走人与自然和谐共生的新路”的主张对于可持续发展具有重要意义。他指出，亚太地区处于不同发展阶段的经济体之间保持合作，对实现地区绿色合作至关重要，期待各经济体加强合作，共同促进地区绿色发展。

习近平主席指出，中国在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。对此，智利圣地亚哥大学学者康斯坦萨·霍尔克拉表示，中国没有谋求霸权，没有剥削他国，而是在实现自身现代化，并通过这些经验帮助其他发展中国家实现现代化。

韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花表示，中国式现代化不仅是产业方面的现代化，也致力于追求绿色、环保、可持续发展，并注重与其他国家和平共处、相互尊重，这对于推动世界经济向着普惠共赢方向发展具有重要意义。

赫尔曼·劳雷尔说：“世界上很多国家同中国发展理念相近、发展利益契合、发展优势互补。中国式现代化启示我们，必须摒弃冷战思维、加强团结合作，携手走好互利共赢之路。”

“亚太命运共同体的大幕正式开启！”日本国际亚洲共同体学会会长进藤荣一高度评价习近平主席的讲话，认为中国将作为“主要推力”，在亚太地区发挥推动经济增长和政治稳定的重要作用。

(责编：白宇、杨光宇)