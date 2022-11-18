新华社曼谷11月18日电（记者杨依军 汤沛沛）当地时间18日上午，应泰国总理夫人娜拉蓬邀请，国家主席习近平夫人彭丽媛同参加亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议的部分经济体领导人及代表的配偶共同参观大城府国家艺术博物馆。

彭丽媛抵达时，娜拉蓬在博物馆门口热情迎接并全程陪同参观。展厅内陈列着泰国王室重大庆典艺术品和泰国传统手工艺展。彭丽媛不时驻足，听取讲解，称赞泰国手工艺人的工匠精神。当听说博物馆是根据诗丽吉王太后意愿建立，旨在传承发展泰国传统手工艺，帮助偏远地区贫困家庭自力更生时，彭丽媛表示赞赏，并说这和中国在老少边穷地区开展扶贫的理念很相近。在看到博物馆出售失学儿童通过王宫手工艺学校培训制作的作品时，彭丽媛欣然表示要购买一些，以支持泰国王室扶贫项目。一个莲花烛台吸引了彭丽媛的注意。彭丽媛说，莲花“出淤泥而不染”。中国人爱莲，崇尚莲花蕴含的纯洁高贵的品质。娜拉蓬深表赞同，说莲花是泰国人礼佛的花。彭丽媛高兴地表示，这生动反映了中泰人民价值理念相近相通。

参观过程中，彭丽媛同其他经济体领导人配偶亲切交流，合影留念。

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