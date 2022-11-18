人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

彭丽媛同亚太经合组织经济体领导人及代表配偶共同参观大城府国家艺术博物馆

2022年11月18日18:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷11月18日电（记者杨依军　汤沛沛）当地时间18日上午，应泰国总理夫人娜拉蓬邀请，国家主席习近平夫人彭丽媛同参加亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议的部分经济体领导人及代表的配偶共同参观大城府国家艺术博物馆。

　　彭丽媛抵达时，娜拉蓬在博物馆门口热情迎接并全程陪同参观。展厅内陈列着泰国王室重大庆典艺术品和泰国传统手工艺展。彭丽媛不时驻足，听取讲解，称赞泰国手工艺人的工匠精神。当听说博物馆是根据诗丽吉王太后意愿建立，旨在传承发展泰国传统手工艺，帮助偏远地区贫困家庭自力更生时，彭丽媛表示赞赏，并说这和中国在老少边穷地区开展扶贫的理念很相近。在看到博物馆出售失学儿童通过王宫手工艺学校培训制作的作品时，彭丽媛欣然表示要购买一些，以支持泰国王室扶贫项目。一个莲花烛台吸引了彭丽媛的注意。彭丽媛说，莲花“出淤泥而不染”。中国人爱莲，崇尚莲花蕴含的纯洁高贵的品质。娜拉蓬深表赞同，说莲花是泰国人礼佛的花。彭丽媛高兴地表示，这生动反映了中泰人民价值理念相近相通。

　　参观过程中，彭丽媛同其他经济体领导人配偶亲切交流，合影留念。

(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部