人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

斯洛文尼亚采列孔子课堂揭牌

2022年11月18日16:17 | 来源：新华网
小字号

新华社卢布尔雅那11月17日电（记者周玥）斯洛文尼亚卢布尔雅那大学孔子学院下设的采列孔子课堂17日在斯第四大城市采列举行揭牌仪式。

卢大孔院由上海对外经贸大学与卢布尔雅那大学合作共建。采列孔子课堂是卢大孔院在斯洛文尼亚设立的第五家孔子课堂。先前开设的四家分别位于首都卢布尔雅那、马里博尔、克拉尼和科佩尔。

采列孔子课堂与采列中心学校合作，设有中国佳肴、书法、武术和茶艺4个工作坊。

中国驻斯洛文尼亚大使馆政务参赞赵炳辉、卢大孔院外方院长丹妮耶拉·沃尔奇、采列中心学校校长格雷戈尔·德莱亚等出席了揭牌仪式。采列中心学校学生为揭牌仪式献上皮影戏、古筝演奏、太极拳、歌舞表演等。

赵炳辉在致辞中说，采列孔子课堂的成立正值中斯建交30周年。孔子学院、孔子课堂是语言文化交流的重要平台，是中斯两国人民互相了解和增进认知的桥梁和纽带，有助于加深两国人民的友好情谊。

沃尔奇表示，希望学生们像竹子一样努力扎根，为自己的人生打好基础。她说，中国的世界影响力巨大，斯洛文尼亚需要与中国进行经济、文化交流合作，因此中文教学非常重要。

上海对外经贸大学外事处处长金泉在视频致辞中说，希望采列孔子课堂能为当地学生和社区学习中文提供更有力支持，为促进中斯青少年交流和增进友谊作出更大贡献。据卢大孔院中方院长陆婷瑶介绍，斯洛文尼亚自2012年起已将中文纳入国民教育体系。

(责编：苏缨翔、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部