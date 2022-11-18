新华社卢布尔雅那11月17日电（记者周玥）斯洛文尼亚卢布尔雅那大学孔子学院下设的采列孔子课堂17日在斯第四大城市采列举行揭牌仪式。

卢大孔院由上海对外经贸大学与卢布尔雅那大学合作共建。采列孔子课堂是卢大孔院在斯洛文尼亚设立的第五家孔子课堂。先前开设的四家分别位于首都卢布尔雅那、马里博尔、克拉尼和科佩尔。

采列孔子课堂与采列中心学校合作，设有中国佳肴、书法、武术和茶艺4个工作坊。

中国驻斯洛文尼亚大使馆政务参赞赵炳辉、卢大孔院外方院长丹妮耶拉·沃尔奇、采列中心学校校长格雷戈尔·德莱亚等出席了揭牌仪式。采列中心学校学生为揭牌仪式献上皮影戏、古筝演奏、太极拳、歌舞表演等。

赵炳辉在致辞中说，采列孔子课堂的成立正值中斯建交30周年。孔子学院、孔子课堂是语言文化交流的重要平台，是中斯两国人民互相了解和增进认知的桥梁和纽带，有助于加深两国人民的友好情谊。

沃尔奇表示，希望学生们像竹子一样努力扎根，为自己的人生打好基础。她说，中国的世界影响力巨大，斯洛文尼亚需要与中国进行经济、文化交流合作，因此中文教学非常重要。

上海对外经贸大学外事处处长金泉在视频致辞中说，希望采列孔子课堂能为当地学生和社区学习中文提供更有力支持，为促进中斯青少年交流和增进友谊作出更大贡献。据卢大孔院中方院长陆婷瑶介绍，斯洛文尼亚自2012年起已将中文纳入国民教育体系。

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