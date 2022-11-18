新华社北京11月18日电 英国舆观调查公司17日发布的一项民意调查结果显示，56%的受调查者认为英国脱离欧洲联盟是一个错误决定，一些曾投票支持“脱欧”的受调查者改变了想法。

根据调查结果，32%的受调查者依然支持“脱欧”。当初投票支持“脱欧”的受调查者中，近20%表示已经改变想法。先前支持留在欧盟的受调查者中，大约91%依旧认为“脱欧”是错误决定。

上述调查于本月9日至11日开展，调查对象为1708名英国成年人。

2016年6月23日，英国就是否脱离欧盟举行全民公投，约52%的投票者支持“脱欧”。经过漫长谈判，英国于2020年1月31日正式退出欧盟。

舆观调查公司围绕脱欧意向的民调显示，2021年4月以来，认为“脱欧”错误和支持“脱欧”的意见之间差距呈扩大趋势。在最新调查中，两者差距扩大为24个百分点。

去年冬天以来，英国通货膨胀水平居高不下。英国国家统计局数据显示，英国10月消费者价格指数（CPI）同比上涨11.1%，同比涨幅再创40年来新高。持续高通胀让民众生活压力陡增，不断攀升的电费、燃气费、食品和饮料价格使英国人不得不节俭度日。（刘秀玲）

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