和煦的海风、热情的人群，四季如夏的印度尼西亚巴厘岛，因一场盛会吸引全球目光——11月15日至16日，二十国集团（G20）领导人第十七次峰会在这里举行。

于世界而言，阔别三年之久，贡献了全球GDP85%的G20成员国线下相聚，共谋“共同复苏、强劲复苏”的破解之道，备受瞩目；于中国而言，这是党的二十大闭幕后，最高领导人首次出席多边峰会，世界期待聆听更多中国声音。

11月15日，习近平主席在G20峰会上，宣示了踏上新征程的中国继续同各国人民共行天下大道、携手创造未来的决心——

“一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！”

2022年10月11日，国际货币基金组织公布最新一期《世界经济展望报告》。报告将2023年全球经济增长从早前的2.9%调低至2.7%，并认为明年全球可能将有三分之一经济体陷入萎缩。

此外，新冠肺炎疫情反复延宕，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。

2008年，在席卷全球的金融危机面前，G20各国领导人秉持着同舟共济的合作精神，将滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。

14年后的今天，面对新的困难和挑战，习近平主席在G20峰会上倡议各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共渡难关，共创未来。

11岁的玛玛塔·吉米雷，是尼泊尔国家基础学校5年级学生。过去，她常常要为午饭问题而发愁。

2022年6月，中国宣布成立全球发展促进中心，把南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”。7月，由全球发展和南南合作基金支持的微笑儿童项目在尼泊尔启动。玛玛塔·吉米雷和同学们吃上了免费午餐。

眼下，布隆迪的布班扎省基航加县林格四村，新一季水稻开始插秧。在中国专家到来之前，因为种地的收成不好，当地民众很难获得充足的食物。2018年，中国专家组在林格四村建设第一个杂交水稻示范项目，向村里派驻技术带头人，并对合作社农户进行培训。截至目前，林格四村连续实施五季水稻种植，增产稻米1661吨。

中国已同140多个国家和地区开展农业合作，向广大发展中国家推广农业技术1000多项，获得国际社会广泛赞誉。

粮食、能源安全是全球发展领域最紧迫的挑战。长期以来，中国对世界粮食、能源安全作出重要贡献。

中国新能源汽车作为G20巴厘岛峰会官方用车为各国代表团和组委会提供日常通勤服务。

可持续的能源转型是G20巴厘岛峰会的一个主要议题。作为此次峰会的官方用车，300台中国新能源汽车往来穿梭于巴厘岛机场和峰会代表团驻地以及驻地与会场之间，为各国代表团和组委会提供绿色出行服务。

12天峰会保障期内，这300台新能源汽车共计可减少约33吨碳排放。根据印尼政府规划，印尼到2030年将自主减少31.89%的碳排放。印尼经济统筹部部长艾尔朗加坦言，印尼与中国在新能源汽车的研发、制造、市场等方面加强合作，有助于印尼相关产业快速发展，推动能源转型。

G20可持续金融工作组共同主席、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏日前表示，中国推动二十国集团可持续金融工作组达成实质性成果，为应对气候变化、促进世界能源转型贡献中国智慧和中国方案。

中国对世界的贡献，远不止于此。

在占世界陆地面积1/15的国土上，保存了面积世界第一的人工林，“荒原变林海”的塞罕坝，给地球添了一片绿地。无论是《巴黎协定》的落实，还是“碳达峰碳中和”目标的践行，中国一直在行动。

在新冠肺炎疫情肆虐蔓延的两年多里，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，向34个国家派出医疗专家组，向150多个国家和15个国际组织提供抗疫物资……新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，展现了负责任大国的担当。

国际智库席勒研究所专家理查德·布莱克认为，时至今日，战争、饥荒和西方经济强权导致的灾难还在不少地区持续出现。“中国没有空谈，而是通过实际行动证明了一条崭新路径。”

今年夏天，一期“上合组织国家减贫与发展”研修班在中国重庆开班。学员中，有30名来自乌兹别克斯坦的专家和官员。乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫说，减贫和发展问题，是乌兹别克斯坦国家发展的优先方向。中国在消除贫困方面的成功，为发展中国家提供了良好经验。

“CHINA！JUNCAO！JUNCAO！CHINA！”中国菌草被联合国开发计划署列为“中国与其他发展中国家优先合作项目”，已在100多个国家和地区“圈粉”，帮助当地人民改善生活、走出贫困。

中国秉持普惠包容、共同发展理念，帮助发展中国家建设了一大批基础设施、开展大量技术合作。

中国援助的菌草种植蘑菇技术和产业链提高了巴布亚新几内亚的农业可持续发展能力。

发展是世界各国的共同任务和最大公约数。

全球发展倡议，自一年多前习近平主席在第七十六届联合国大会首提以来，落地生根，应者云集。“我提出全球发展倡议，就是着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，凝聚促进发展的国际共识，培育全球发展新动能，推动世界各国共同发展进步。”此次峰会上，习近平主席作出进一步阐释。

一年来，支持全球发展倡议的国家和国际组织增加到100多个，在联合国平台成立的“全球发展倡议之友小组”发展到60多个成员。联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德表示，联合国欢迎并支持全球发展倡议，相信倡议将助力国际社会践行“不让任何人掉队”的目标。

G20巴厘岛峰会上，习近平主席提出：

我们要推动更加包容的全球发展——“相互尊重，求同存异，和平共处”；

我们要推动更加普惠的全球发展——“各国共同发展才是真发展”“每个国家都想过上好日子”；

我们要推动更有韧性的全球发展——“要比以往任何时候都更加重视发展”。

中国也以自身的发展为全球经济复苏贡献力量。

38.6%！这是世界银行最新报告公布的2013年到2021年中国对世界经济增长的平均贡献率，这一数字超过G7国家贡献率的总和。

6.6%！这是2013年到2021年中国经济的年均增长率，这一数字大大高于2.6%的同期世界平均增速，也高于3.7%的发展中经济体平均增速。

阿根廷“亚洲报道”网站刊文称，经过10年稳步增长，中国已成为全球增长主要贡献者之一，在其高质量发展过程中取得了众多里程碑式成就。凭借在创新驱动、可持续发展和对外开放方面取得的进步，中国持续为世界经济注入动力。

印度尼西亚巴厘岛街头

印尼，不仅是本次G20峰会的轮值主席国，也是共建“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地。

11月9日，随着一列中国制造的高速动车组缓缓驶出德卡鲁尔站，中印尼共建“一带一路”的标志性工程——雅万高铁试验段接触网热滑试验全面展开。

雅万高铁，北起首都雅加达，南联西爪哇名城万隆，全长142公里，是印尼第一条高速铁路。建成之后，雅加达到万隆的通行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

“从郑和商船到雅万高铁，中国是我们的老朋友……”这首流行于印尼的《雅万之歌》，唱出了当地百姓的欢喜。总统佐科将雅万高铁称为“印尼快速发展的象征”，并表示愿同中国共同努力，确保按时竣工运行，使其成为两国友谊的又一丰碑。

9年来，中国的北斗卫星助力印尼国土测绘、海洋渔业、智慧城市发展，中国的无人机为世界最大群岛国的物流难题提供全新解决方案，中国企业投资建设的工业园为当地工人带来数十万就业机会……中国在印尼创造了数不清的合作共赢故事。

“我们应该携手努力，开辟合作共赢的新境界。”

新时代的中国，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列。

连续举办5年的中国国际进口博览会，累计意向成交额近3500亿美元。围绕进博会搭建的60家全球跨境交易服务平台常年运行，累计进口商品超过3230亿元。阿富汗手工地毯为2000多个家庭带来收入，新西兰牛奶卖到中国各地的超市货架，越来越多的企业通过进博会打开广阔市场，成为行业龙头。

2022年11月9日，第五届中国国际进口博览会展区正式开放。秘鲁展商的羊驼玩偶，蓬松柔软、形态各异的动物玩偶在展台“列队”，吸引大批观众前来交流洽谈。

“我们是中国发展和开放的见证者，通过进博会的窗口，我们也是中国机遇的分享者。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞看好中国经济前景。

中国德国商会华北及东北地区执行董事晏思也表示：“几乎所有德国产业都看到了中国市场未来10年的增长前景，这就是为什么德国企业非常渴望看到并参与中国的发展。”

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国的发展不是独善其身。“中国与不同国家和地区间开展的各项合作卓有成效，推动了这些国家和地区的经济发展，得到了民众的广泛认可和赞誉。这是了不起的成就。”

不久前闭幕的中国共产党第二十次全国代表大会，不仅擘画了中国下一阶段的蓝图，还描绘了“不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民”的未来。

新征程上的中国和中国人民，不仅希望自己过得好，也希望各国人民过得好。一如习近平主席在此次峰会上的呼吁——

“二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。”

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