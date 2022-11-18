新华社莫斯科11月17日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部17日发表声明说，在各方无异议的情况下，俄罗斯与乌克兰农产品外运一揽子协议将延长120天。目前没有收到相关反对意见。

声明说，俄方允许在不改变协议期限和涵盖范围的情况下对这一协议进行技术性延期。此外，俄方将坚决制止任何企图利用黑海人道主义走廊进行的军事挑衅。

声明指出，在经过俄方反复提醒后，被滞留在欧盟港口约30万吨俄化肥的解封工作已开始，俄方将把这些化肥捐赠给有需要的发展中国家。

土耳其总统埃尔多安17日在社交媒体上说，土耳其、联合国、俄罗斯和乌克兰均同意，从19日起，将黑海港口农产品外运协议延长120天。他表示，该协议对世界粮食供应和安全十分重要。根据该协议，过去4个月已有近500艘船向外运送了超过1100万吨农产品。

俄罗斯和乌克兰是全球小麦和玉米出口大国。今年7月，两国就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议有效期为120天，将于11月19日到期。同时，俄罗斯与联合国签署有关俄农产品出口的谅解备忘录，以确保俄粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场。

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