新华社阿尔及尔11月17日电（记者吴天雨）据阿尔及利亚通讯社17日报道，阿尔及利亚总统特本当天表示，阿尔及利亚始终支持古巴人民寻求解除该国遭受的经济、金融封锁和贸易禁运的努力。

报道说，特本当天在阿尔及利亚首都阿尔及尔与到访的古巴国家主席迪亚斯-卡内尔举行会谈。在会谈后举行的联合记者会上特本说，阿尔及利亚始终基于联合国宪章宗旨、原则及联合国大会相关决议，支持古巴人民寻求解除该国遭受的经济、金融封锁和贸易禁运的努力。

特本同时表示，双方同意加强两国在医药卫生、高等教育、贸易等领域合作。

迪亚斯-卡内尔表示，双方在会谈中确认了在共同关心的地区和国际问题上的一致立场。

迪亚斯-卡内尔16日晚抵达阿尔及尔对阿尔及利亚进行为期四天的正式访问。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。1996年3月，美国制定“赫尔姆斯-伯顿法”，规定对所有同古巴发生经济贸易往来的外国公司实施严厉制裁。2015年7月，美古两国正式恢复外交关系，但美国未全面解除对古封锁。特朗普就任美国总统后，美国政府收紧对古政策。

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