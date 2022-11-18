新华社联合国11月17日电 中国常驻联合国代表张军17日在第77届联大全会审议安理会改革问题时发言，强调安理会改革要坚持正确方向。

张军说，安理会改革必须切实增加发展中国家的代表性和发言权，纠正非洲历史不公，让更多外交政策独立、秉持公正立场的中小国家有机会进入安理会，平等参与决策。安理会不应成为大国、富国俱乐部。如果改革没有扭转安理会组成的失衡格局，不能纠正发达国家代表性过剩，反而增强个别政治集团的力量优势，让安理会的决策更加不民主，效率进一步降低，这有悖改革的初衷，不仅没有解决现存问题，反而会制造出更多新问题。这样的结果不仅不是进步，反而是倒退。

张军表示，安理会改革要体现公平正义。改革应优先考虑代表性不足地区的关切。非洲54个国家占会员国总数的近三分之一，但在安理会代表性严重不足。改革不能制造新的不公。非洲纠正历史不公的独特诉求应予充分尊重，并作出特殊安排，全面解决非洲关切，切实提高非洲代表性和发言权。

张军说，安理会改革应与其他治理机制改革协调推进。要同步推动对世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织的全面改革，消除不合理、不公正、不适应形势发展的弊端，增强发展中国家在全球事务中的代表性和发言权，充分体现发展中国家的诉求和呼声，践行真正的多边主义，践行共商共建共享的全球治理观，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，更好应对全球性挑战。

张军强调，安理会改革应有助于维护反法西斯战争胜利成果，经得起历史和实践的检验。改革不能只满足个别国家提升国际地位、实现“入常”的私利。政府间谈判由会员国主导，是各方讨论安理会改革问题的唯一合法平台。为推进自身诉求，向谈判机制共同主席公开施压，甚至威胁在谈判轨道外“另起炉灶”的做法没有任何建设性，也不会产生应有效果。

张军说，当前各方对安理会改革的总体方向和基本原则仍存在根本性分歧，要通过深入讨论扩大共识、缩小分歧。目前情况下仓促启动具体案文谈判，人为设定改革时限，甚至强推不成熟的改革方案，只会加剧对立，引发对抗，损害会员国团结，颠覆政府间谈判进程。中方对此表示反对。

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