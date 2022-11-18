新华社曼谷11月17日电（记者杨依军 张崇防）当地时间11月17日下午，国家主席习近平应邀在曼谷举行的亚太经合组织工商领导人峰会上发表题为《坚守初心 共促发展 开启亚太合作新篇章》书面演讲，强调中国将坚定不移推动构建亚太命运共同体，为亚太稳定繁荣作出更多贡献。

习近平指出，世界又一次站到十字路口。世界向何处去？亚太怎么办？我们必须给出答案。过去几十年，亚太成员经济发展取得了不凡成就，亚太经济合作为地区发展注入强大动力，有效提升了人民福祉。经验弥足珍贵，初心需要坚守。

要走和平发展之路。摆脱了冷战阴霾，亚太地区特别是中小经济体步入奔向现代化的快车道，“亚太奇迹”才应运而生。亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。任何搞“新冷战”的图谋，人民不会答应，时代不会允许！

要走开放包容之路。几十年来，亚太经合组织秉持开放的区域主义，坚持多样性、非歧视原则，构筑了包容普惠的地区合作架构。正是凭借这种胸襟和格局，亚太地区才得以在区域经济一体化方面走在时代前列。阻滞甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链，只会使亚太经济合作走入“死胡同”。

要走和衷共济之路。长期以来，亚太地区坚持同舟共济、共克时艰，在合作中形成共同体意识，成为实现不断发展的深厚根基。要加强合作，互相支持，互相帮助，推动亚太经济走在世界经济复苏前列。

习近平强调，新形势下，我们要汲取历史经验和教训，因应时代挑战，坚定推进亚太区域经济一体化，共同开拓发展新局面，构建亚太命运共同体。

第一，筑牢和平发展的根基。遵循联合国宪章的宗旨和原则，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，共同反对冷战思维和阵营对抗，搭建亚太安全架构。

第二，坚持以人民为中心的理念。注重在经济发展中保障民生，培育包容性发展环境。亚太发达经济体要积极支持发展中经济体，构筑团结、平等、均衡、普惠的新伙伴关系。

第三，打造更高水平的开放格局。推进亚太自由贸易区进程，全面深入参与世贸组织改革，推动《区域全面经济伙伴关系协定》、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》相互衔接，构建开放型亚太经济。

第四，实现更高层次的互联互通。以亚太经合组织互联互通蓝图为指引，有序推动硬件联接、软件对接、人员往来。中国将积极推进共建“一带一路”同各方发展战略对接，共同建设高质量亚太互联互通网络。

第五，打造稳定畅通的产业链供应链。遵循经济规律，坚持市场原则，打造便利、高效、安全的亚太产业链供应链。共同反对单边主义、保护主义。

第六，推进经济优化升级。加速科技创新和制度创新，培育新经济、新业态、新商业模式，实现亚太经济数字化转型。坚持绿色低碳发展，拓展绿色产业和绿色金融，加快构建亚太绿色合作格局。

习近平深入阐释了中国式现代化的基本特征和本质要求，指出中国14亿多人口实现现代化将是人类发展史上前所未有的大事。中国将坚持以人民为中心，使中等收入群体在未来15年超过8亿，推动超大规模市场不断发展。中国将继续推进全体人民共同富裕，加大对全球发展合作的资源投入，推进落实全球发展倡议，构建全球发展共同体。中国将不断提高人民物质生活和精神生活水平，弘扬全人类共同价值，为世界文明朝着平衡、积极、向善的方向发展提供助力。中国将促进经济社会发展全面绿色转型，共同构建人与自然生命共同体。中国在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

习近平强调，中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。中国将坚定不移推动构建亚太命运共同体，为亚太稳定繁荣作出更多贡献。希望工商界朋友积极促进经济合作，积极参与中国改革开放和现代化建设，为亚太和世界发展繁荣贡献正能量。

(责编：苏缨翔、高歌)