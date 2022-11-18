新华社北京11月17日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其总统埃尔多安17日说，黑海港口农产品外运协议已获准延长120天。美军参谋长联席会议主席米利16日在国防部举行的记者会上表示，乌克兰短时间内取得对俄罗斯军事上的胜利可能性不大，通过政治谈判解决俄乌冲突的可能性是存在的。

——埃尔多安17日在社交媒体上说，土耳其、联合国、俄罗斯和乌克兰均同意，从19日起，将黑海港口农产品外运协议延长120天。他表示，该协议对世界粮食供应和安全十分重要。根据该协议，过去4个月已有近500艘船向外运送了超过1100万吨农产品。

——乌克兰基础设施部长库布拉科夫17日在社交媒体上同时对上述消息予以确认。库布拉科夫说，乌方已正式向合作伙伴发出呼吁，建议将黑海港口农产品外运协议至少延长1年，并将尼古拉耶夫港纳入其中。

——据今日俄罗斯通讯社17日报道，俄罗斯外交部副部长韦尔希宁接受采访时说，关于在扎波罗热核电站周围建立一个区域以保护电站运行和核安全的谈判仍在继续进行。俄罗斯与国际原子能机构秘书处保持着密切接触，该机构秘书处也正在与乌克兰方面进行对话，俄方将尽一切努力达成协议。

——米利16日在美国国防部举行的记者会上说，乌克兰短时间内取得对俄罗斯军事上的胜利可能性不大，军事上的胜利是指乌军把俄军逐出乌克兰全境。他认为，俄军目前遭受重创，“（对于乌方来讲）敌弱我强”之时是谈判的好时机，“以政治方式实现俄军撤退是可能的”。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫16日通报称，俄军15日使用远程空基和海基高精度武器对乌克兰军事指挥控制系统和能源设施进行了大规模打击，所有导弹均击中并摧毁预设目标。科纳申科夫强调，高精度打击仅针对乌克兰境内目标。他强调，行动并未打击基辅市内设施，基辅居民区的所有破坏都是乌方防空导弹坠落和自毁造成的。

——据乌克兰总统府网站16日发布的消息，乌克兰总统泽连斯基当日在二十国集团领导人第十七次峰会期间的一个专题讨论会上发表视频讲话说，俄军15日发射了近100枚导弹袭击乌克兰。他呼吁国际社会立即予以应对。乌克兰武装部队总参谋部16日在社交媒体上说，过去24小时内，俄军对乌克兰境内包括基辅、日托米尔、利沃夫在内多个地区的基础设施发动了大规模导弹袭击。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃16日就俄外交部当天召见波兰驻俄临时代办发表评论说，15日发生在波兰东部地区的导弹坠落事件引发反俄情绪浪潮是不可接受的。俄方希望波方停止就此事件进行各种反俄炒作。俄国防部已及时就俄军没有参与该事件作出了全面解释。

——俄罗斯外交部16日就导弹坠入波兰境内一事发表声明说，一些北约成员国和媒体对该事件的公开反应令人愤慨，在没有了解详情的前提下，他们行动一致地迅速传播完全错误且毫无根据的指控，称俄罗斯可能是罪魁祸首。俄方相信，公正的调查和公布调查结果将揭露这一挑衅行为。（参与记者：陈畅、王腾飞、赵冰、李铭、李东旭、邓仙来、耿鹏宇）

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