当地时间11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷会见菲律宾总统马科斯。新华社记者 丁海涛 摄

新华社曼谷11月17日电（记者耿学鹏 毛鹏飞）当地时间11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷会见菲律宾总统马科斯。

习近平指出，中方始终从战略高度看待中菲关系。今年5月我们通电话时，就新时期中菲关系发展达成一系列重要共识，双方确立了农业、基建、能源、人文四大重点合作领域。双方要努力打造合作亮点，提升合作质量，造福两国人民。中方愿同菲方传承友谊，接续合作，共同致力于国家发展振兴，谱写中菲友好新篇章。

习近平强调，中方愿同菲方保持经常性沟通，继续照顾对方关切。双方要持续深化“一带一路”倡议同菲律宾“多建好建”规划对接，建设好达沃－萨马尔大桥项目，探讨开展“两国双园”合作，加强清洁能源、教育、公共卫生合作。中方愿扩大进口更多菲律宾优质农副产品。双方要多出实招密切人文交流，夯实中菲友谊民意基础。在南海问题上，双方要坚持友好协商，妥处分歧争议。中菲同为亚洲发展中国家，要坚持战略自主，坚持和平、开放、包容，把握地区合作大方向，合力抵御单边主义和霸凌行径，共同维护公平正义，守护地区和平稳定。

当地时间11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷会见菲律宾总统马科斯。新华社记者 翟健岚 摄

马科斯表示，再次祝贺中共二十大成功召开，祝贺习近平主席连任中共中央总书记，这不仅将为中国未来发展带来更大稳定性，也有利于地区和整个世界。菲中有着千年友好交往历史，建交以来两国各领域合作不断推进。中方支持和帮助菲律宾国家建设，为此作出重要贡献，菲中互信正在日益增强。菲方期待同中方一道，挖掘潜力，拓展基础设施、能源、农业、人文等领域合作，构建更加稳健和强劲的双边关系。我历来主张不能让海上问题定义整个菲中关系，双方可就此进一步加强沟通。菲方将继续坚持一个中国政策，坚持和平原则，坚持独立自主外交，不会选边站队。菲方愿同中方积极协商，探讨推进海上油气共同开发。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

(责编：苏缨翔、高歌)