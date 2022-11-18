当地时间11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷会见新加坡总理李显龙。新华社记者 翟健岚 摄

新华社曼谷11月17日电（记者蒋国鹏 陈健）当地时间11月17日下午，国家主席习近平在曼谷会见新加坡总理李显龙。

习近平指出，面对世纪疫情和百年变局，中新关系发展势头良好，不仅助力两国抗疫和经济复苏，而且为地区稳定和繁荣注入了正能量。中新关系具有前瞻性、战略性和示范性。中共二十大对中国全面建设社会主义现代化国家、全面推进中国式现代化作出了战略部署。中方愿同新方携手推动两国与时俱进的全方位合作伙伴关系不断取得新进展。

习近平强调，中方愿同新方密切高层交往。欢迎新方深度参与中国构建新发展格局，要让“高质量”成为中新合作的鲜明标识。双方要落实好陆海新通道这一中新高质量共建“一带一路”的标志性项目，推动数字化、绿色发展等领域合作项目优化升级，尽快完成中新自由贸易协定升级后续谈判，提高两国贸易和投资自由化水平，努力畅通两国人员往来。中新两国发展依托地区、融入地区、惠及地区。中方愿同新方共同维护地区团结合作，反对集团政治，抵制阵营对抗，维护经济和区域一体化正确方向，坚决反对搞“脱钩断链”、“小院高墙”。希望双方共同推动全球发展倡议在本地区落地。

当地时间11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷会见新加坡总理李显龙。新华社记者 丁海涛 摄

李显龙表示，很高兴能够当面再次祝贺中共二十大成功召开，祝贺习近平主席再次当选中共中央总书记。新中双边合作势头强劲。在当前复杂国际形势下，新方期待进一步深化拓展新中关系，愿同中方继续搞好现有双边合作机制，推动两国苏州、天津、重庆3个政府间项目和广州知识城国家级项目（“3+1”）提质升级。中国崛起不可阻挡，一个强大、友好的中国，将为地区和世界带来积极影响，有利于帮助中小国家实现共同发展。新方始终积极看待中国发展，愿支持参与全球发展倡议。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

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