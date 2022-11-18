当地时间11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷会见日本首相岸田文雄。新华社记者 丁海涛 摄

新华社曼谷11月17日电（记者郝薇薇 王亚光）当地时间11月17日下午，国家主席习近平在曼谷会见日本首相岸田文雄。

习近平指出，今年，中日双方共同纪念了邦交正常化50周年。50年来，双方先后达成4个政治文件和一系列重要共识，各领域交流合作成果丰硕，给两国人民带来重要福祉，也促进了地区和平、发展、繁荣。中日互为近邻，同为亚洲和世界重要国家，拥有很多共同利益和合作空间。中日关系的重要性没有变，也不会变。中方愿同日方一道，从战略高度把握好两国关系大方向，构建契合新时代要求的中日关系。

习近平强调，双方应该以诚相待、以信相交，恪守中日四个政治文件原则，总结汲取历史经验，客观理性看待彼此发展，将“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识体现到政策中去。历史、台湾等重大原则问题涉及两国关系政治基础和基本信义，必须重信守诺、妥善处之。中国不干涉别国内政，也不接受任何人以任何借口干涉中国内政。

习近平强调，中日两国社会制度和国情不同，双方应该相互尊重，增信释疑。在海洋和领土争端问题上，要恪守已经达成的原则共识，拿出政治智慧和担当妥善管控分歧。双方要继续发挥地理相近、人文相通的独特优势，开展政府、政党、议会、地方等各渠道交往交流，尤其要着眼长远，积极开展青少年交流，塑造相互客观积极认知，促进民心相通。

习近平指出，两国经济相互依存度很高，要在数字经济、绿色发展、财政金融、医疗养老、维护产业链供应链稳定畅通等方面加强对话合作，实现更高水平优势互补和互利共赢。两国应该着眼各自长远利益和地区共同利益，坚持战略自主、睦邻善邻，抵制冲突对抗，践行真正的多边主义，推进区域一体化进程，共同把亚洲发展好、建设好，应对全球性挑战。

当地时间11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷会见日本首相岸田文雄。新华社记者 翟健岚 摄

岸田文雄表示，去年10月我们成功通话，就构建契合新时代要求的日中关系达成一致。目前，两国各领域交流合作正在逐步恢复。日中作为近邻，互不构成威胁，需要也应该和平共处。日本的发展繁荣离不开中国，反之也同样。日方欢迎中国通过自身发展为世界作出积极贡献。日中合作拥有很大潜力，两国对地区和全球和平繁荣负有重要责任，日方愿同中方共同努力，实现日中关系的健康、稳定发展。在台湾问题上，日方在日中联合声明中做出的承诺没有丝毫变化。我愿同中方加强对话沟通，共同引领日中关系的正确方向。

双方一致同意，保持高层交往和对话沟通，增进政治互信，推进务实合作，扩大人文交流，加强国际地区事务协调合作，共同致力于构建契合新时代要求的稳定和建设性的中日关系。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

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