新华社北京11月17日电 （记者温馨）国务院副总理胡春华与俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫17日共同主持召开中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会第四次会议。

胡春华表示，今年以来，习近平主席同普京总统多次会晤和通电话，就推动中俄关系发展和深化各领域合作达成一系列重要共识。中方愿与俄方一道，落实好两国元首重要共识，在已有良好合作的基础上，进一步加强“东北—远东”发展战略对接，推进跨境物流和口岸基础设施建设，深化产业合作尤其是农业领域合作，密切人文领域交流合作，加强地方间务实合作，推动“东北—远东”合作取得更多成果，为巩固和深化新时代中俄全面战略协作伙伴关系作出积极贡献。

特鲁特涅夫表示，在双方共同努力下，俄中“远东—东北”合作成效显著，在基础设施互联互通、农业、能源等领域取得新的积极进展。俄方愿与中方加强协作，为深化各领域务实合作营造良好环境。

本次会议以视频方式举行。双方围绕跨境物流及口岸基础设施建设、扩大农业合作、投资合作、人文旅游合作、地方合作等议题进行了深入交流。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 03 版）

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