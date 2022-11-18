11月16日，习近平主席在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。两国元首就共建中印尼命运共同体达成重要共识，一致同意以明年中印尼建立全面战略伙伴关系10周年为契机，打造高水平合作新格局。两国元首从战略高度和长远角度引领中印尼关系行稳致远，必将更好造福两国人民，为全球和平、合作和发展事业作出更大贡献。

近年来，在两国元首共同引领下，中印尼关系蓬勃发展，彰显强劲韧性和活力。今年7月，佐科总统成功访华，两国元首同意确立共建中印尼命运共同体的大方向。此次在巴厘岛，双方一致决定秉承中华文明“敦亲睦邻”、“和而不同”的传统思想和印尼“互助合作”、“殊途同归”理念，遵循《联合国宪章》宗旨和原则、和平共处五项原则和万隆精神，共建中印尼命运共同体，打造发展中大国相互尊重、互利共赢的典范，共同发展的样板，公平正义的表率，南南合作的先锋，进一步丰富了双边关系的内涵。双方签署加强全面战略伙伴关系行动计划（2022—2026），对两国未来五年各领域交往合作进行系统规划和部署，有助于持续深化中印尼全面战略伙伴关系，推动中印尼命运共同体建设落地走实。

两国元首共同视频观摩雅万高铁试验运行并观看两国合作成果展示视频。作为中印尼发展战略对接和共建“一带一路”的旗舰项目，雅万高铁已成为两国友谊的象征、共同的骄傲。作为印尼和东南亚第一条高铁，雅万高铁建成通车后，将使雅加达和万隆之间的旅行时间由现在的3个多小时缩短至40分钟，有力促进当地经济社会发展，提升区域互联互通水平。

中国和印尼都秉持以人民为中心的发展思想，理念主张相通，共同利益相连，前途命运攸关。双方开展更高水平的治国理政经验交流，共同推进现代化建设，能够提升两国人民福祉。双方一致同意持续推进高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作，建设好“区域综合经济走廊”、“两国双园”等新旗舰项目，对两国打造高水平合作新格局具有示范意义。

中国和印尼都致力于强化多边主义，坚定维护发展中国家权益和国际公平正义，共同彰显发展中大国担当。两国聚焦减贫扶贫、乡村振兴、粮食安全、发展筹资等重点领域合作，打造落实全球发展倡议亮点工程，将为实现更加强劲、绿色、健康的全球发展作出积极贡献，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。印尼是明年东盟轮值主席国。中国与印尼共同落实好中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，弘扬开放的区域主义，深化中国东盟全面战略伙伴关系，有利于推进“五大家园”建设，构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

中国与印尼相携相助、结伴同行，是民心所向、大势所趋。两国将继续加强团结合作，朝着共建中印尼命运共同体的目标不断迈进。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)