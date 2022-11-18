11月17日下午，国家主席习近平在泰国曼谷举行的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上，发表题为《坚守初心 共促发展 开启亚太合作新篇章》的书面演讲。习近平主席的书面演讲备受瞩目。接受采访的与会人士表示，习近平主席从亚太和世界前途命运出发，为亚太合作把舵领航，为世界发展再开良方，推动构建亚太命运共同体走深走实。

“反映了亚太工商界的普遍心声”

过去几十年，亚太经济合作为地区发展注入强大动力，有效提升了人民福祉。经验弥足珍贵，初心需要坚守。“我们要走和平发展之路”“我们要走开放包容之路”“我们要走和衷共济之路”，习近平主席的主张得到与会人士广泛赞同。

“习近平主席提出的一系列中国主张，为亚太和全球工商界发展发挥了重要引领作用。”泰国正大集团资深董事长谢国民对本报记者表示，只有稳定的政治环境，企业才有发展机会。现在全世界都看好中国的大市场，一个政治稳定、繁荣开放的中国，一定会给世界经济带来更多发展机遇。

在普华永道亚太区主席赵柏基看来，习近平主席的书面演讲，有助于增强亚太工商界应对风险、化危为机的能力。“中国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为中国和亚太企业发展带来新的机会，有助于实现共同繁荣。”

“面对纷繁复杂的国际局势，亚太工商界珍视和平稳定的地区环境。”APEC工商咨询理事会中国代表、APEC中国工商理事会主席宁高宁表示，“习近平主席的书面演讲反映了亚太工商界的普遍心声，亚太工商界将加强经济合作，为推动亚太经济走在世界经济复苏前列作出新贡献。”

“为推动地区合作凝聚起奋进力量”

因应时代挑战，习近平主席在书面演讲中提出“筑牢和平发展的根基”“坚持以人民为中心的发展理念”“打造更高水平的开放格局”“实现更高层次的互联互通”“打造稳定畅通的产业链供应链”“推进经济优化升级”六点主张，为坚定推进亚太区域经济一体化、共同开拓发展新局面、构建亚太命运共同体凝聚了共识与合力。

APEC工商咨询理事会文莱代表哈菲米·阿卜杜勒·哈迪表示，开放的亚太需要各经济体携手构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。“各经济体都要坚定维护联合国宪章宗旨和原则，以更加开放和包容的姿态，努力迎接重要发展机遇，在数字经济中实现互利共赢，为推进亚太区域一体化作出重要贡献。”

秘鲁萨维亚能源公司首席执行官吉列尔莫·费雷罗斯表示，推动亚太地区互联互通和共同发展，必须坚持以人民为中心的发展理念，这是实现共同繁荣和增进人民福祉的必由之路。APEC中国工商理事会理事、五粮液集团（股份）公司董事长曾从钦表示，习近平主席提出的六点主张，对亚太工商界寄予殷切希望，“不仅振奋了企业家精神，更为推动地区合作凝聚起奋进力量”。

APEC工商咨询理事会秘书处执行主任、菲律宾太平洋经济合作全国委员会主席安东尼奥·巴西利奥表示，亚太工商界人士期待中国高质量发展不断迈出新步伐，“对于亚太各经济体和工商界来说，一个开放和现代化的中国，意味着无限的发展机遇”。

“对亚太及全球可持续发展具有重要启示意义”

中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。习近平主席在书面演讲中指出，我们坚定站在历史正确的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

泰国工业联合会副主席维拉猜在峰会现场第一时间研读了习近平主席的书面演讲，“中国式现代化必须走人与自然和谐共生的新路”等重要论述让他印象深刻。他说，中国式现代化很好地平衡了经济发展和生态文明之间的关系，“习近平主席强调共同构建人与自然生命共同体，对亚太及全球可持续发展具有重要启示意义”。

“习近平主席的书面演讲为亚太加强合作注入强劲动力，将有力推动亚太地区经济复苏增长。”泰国朱拉隆功大学校长班迪·厄阿鹏表示，习近平主席强调打造更高水平的开放格局，有助于各方加强合作对话，构建开放型亚太经济，“对于维护世界和平稳定、促进发展繁荣具有重要意义”。

美国加州大学河滨分校副教务长马尔科·普林瓦茨表示，中国确定了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，这是对世界应对气候变化作出的重要贡献。“一个繁荣富强的中国，不仅符合中国人民的根本利益，也将给亚太和世界带来更多福祉。”

（本报曼谷11月17日电 记者张志文、章念生、任彦、刘歌、孙广勇、赵益普、陈一鸣、谢佳宁、毕梦灜，人民网记者寇杰）

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 03 版）

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