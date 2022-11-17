新华社曼谷11月17日电 通讯：期待中泰铁路早日建成通车助力区域互联互通

新华社记者王媛媛 王亚光 宋宇

11月，在泰国东北部的呵叻府巴冲县中泰铁路施工现场，大型工程机械紧张作业，重型卡车穿梭往来，32岁的潘纳洛和中泰两国工程师一起忙碌着。

中泰铁路项目部监理总站的专职翻译潘纳罗在昆明和天津学习生活多年，高铁是她在中国远行的首选交通工具。“中国高铁的快捷和方便给我留下深刻印象，所以今年博士毕业后我选择来中泰铁路项目工作，希望泰国的家人朋友们也能乘坐高铁出行。”

泰国东北部重镇呵叻府距离泰国首都曼谷两个多小时车程，是中泰铁路项目一期工程的终点。作为中泰共建“一带一路”的重点项目和泰国首条标准轨高速铁路，中泰铁路采用中国标准设计建造，一期工程连接曼谷和呵叻府，二期工程将延伸至与老挝首都万象仅一河之隔的泰国东北边贸重镇廊开，将实现与中老铁路衔接。

中老铁路2021年12月开通运营以来，很多泰国人明显感受到互联互通对提升经贸往来的显著效应。廊开海关数据显示，今年前7个月的进出口额已超过去年全年。不少泰国游客利用假期到老挝体验中老铁路带来的便利。

廊开府府尹蒙瑟告诉新华社记者，中老铁路的开通有助于廊开吸引投资、增加就业、推动边境贸易、促进经济发展，廊开货物进出口不断增加，人员往来更加频繁。

“我们希望加快中泰铁路建设进度，早日实现与中老铁路连接。”廊开商会副主席当寨说，中老铁路的开通降低了运输成本，增加了运输便利性，除了促进生鲜水果等商品出口，也为泰国中小企业出口当地特产和手工艺品创造了机遇。

中国驻泰国大使韩志强日前在接受中泰媒体采访时表示，中老铁路开通近一年来运输货物1000多万吨，其中很多是中泰之间的货物。加快推进中泰铁路建设、同中老铁路连接，形成贯穿中南半岛的铁路大动脉，将为畅通中泰人流物流、促进经贸发展、实现共同繁荣发挥重要作用。

负责中泰铁路一期工程监理的中国铁路设计集团有限公司泰国分公司总经理马胜双告诉记者，目前中泰铁路一期土建工程分14个标段的建设施工正在稳步推进中。

“2012年，我搭乘长途汽车从昆明回清迈一共用了20多个小时，一路上非常辛苦。将来中泰铁路通车了，我要乘高铁舒舒服服地去昆明。”潘纳罗说。

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