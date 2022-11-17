新华社埃及沙姆沙伊赫11月16日电 专访：中阿加强创新合作推动经济与环保齐头并进——访阿联酋气候变化事务特使苏丹·贾比尔

新华社记者沈丹琳 姚兵

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫举行。阿联酋工业和先进技术部长、气候变化事务特使苏丹·贾比尔在COP27上接受新华社记者专访时表示，阿联酋将继续加强与中国的合作，通过不断创新，力争在经济发展和节能减排领域齐头并进。

作为下届联合国气候变化大会即COP28的主办国，阿联酋在COP27上高调亮相，高科技感十足的阿联酋展馆是COP27会场占地面积最大的展馆之一。贾比尔说，阿联酋认为，推进气候行动有助于实现经济多元化并创造新的产业，而能源转型就是其中一个例子。

他说，中阿两国可在再生能源领域进行密切合作。“无论是开发生物技术、可再生能源解决方案还是其他涉及先进技术的行业，两国的合作创新，将降低成本，创造经济机遇，从而造福社会。”

他举例说，2017年，中国和阿联酋联手创建了努尔·阿布扎比发电站。这是世界上最大的单体太阳能发电站，于2019年投产，装机容量为1.2吉瓦。“在这一成就的基础上，两国将共同建设宰夫拉太阳能项目，该项目的规模接近努尔·阿布扎比发电站的两倍。”

贾比尔指出，阿联酋认为成功的能源转型必须在经济和气候行动领域齐头并进。他说：“随着我们继续构建和适应清洁能源解决方案，我看到了与中国合作的更多机会。”

针对在COP27上最受发展中国家关注的“损失与损害”赔偿资金问题，贾比尔表示，国际社会必须寻求共同应对，不仅限于融资，而是要建立一系列解决损失与损害问题的方案。

贾比尔还向记者介绍了阿联酋作为东道主对下届联合国气候变化大会的展望与期待。

COP28将对世界各国在实现《巴黎协定》目标方面取得的进展进行首次盘点。贾比尔说：“这将成为COP28的重要成果之一。”

贾比尔还透露，COP28将侧重青年和妇女赋权，加快气候融资，加强先进技术的研发和大规模应用，并支持原住民和弱势群体。他说：“我们相信，通过共同努力采取气候行动，世界可以释放巨大的经济增长机会。”

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