新华社雅加达11月17日电 （国际观察）互惠交融，“亚洲强音”提振全球多边合作愿景

新华社记者

近年来，中国与东盟各成员国切实以自由贸易推动地区一体化，成为推动全球多边主义的关键力量。国际多边议程的“聚光灯”多次投向亚太地区，“亚洲强音”提振了全球多边合作愿景。

观察人士认为，在全球经济复苏进程中，中方的倡议与行动得到亚洲国家和地区广泛支持与呼应，中国与这些国家和地区之间的合作发展为开放的区域主义赋予了新的时代内涵，提供了全球治理的新样板。

互惠合作“多点开花”

11月16日，一列高速铁路综合检测车对雅万高铁德卡鲁尔车站至4号梁场间线路进行了全面检测，获取的各项指标参数表现良好。这标志着中国和印度尼西亚合作建设的雅万高铁首次试验运行取得了圆满成功。

从连接中国昆明和老挝万象的中老铁路去年底全线开通运营，到将要改变所在国铁路基建现状的中泰铁路、雅万高铁建设逐步推进，再到一批中国企业积极参与东盟港口建设运营，区域互联互通的图景更加清晰。对于沿线国家和地区来说，由此带来包括旅游、投资、贸易等领域在内的更多发展机遇。

印度尼西亚智库印尼亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，强化基础设施建设是推动经济增长和加强国家竞争力的客观需要，中国倡导的互联互通合作有助于实现区域内各国的互利共赢。

除了交通领域，中国与亚洲多国在疫苗研发、生产、分发领域的互惠合作也亮点频出，为共同构建地区抗疫的防护盾、促进区域的经济复苏作出了贡献。

10月初，基于中国艾博生物科技有限公司向印尼埃塔纳生物技术公司所转移的mRNA技术的生产基地启用。印尼总统佐科在参与启动仪式时表示，印尼本地生产商掌握这项技术，对印尼未来防控新的疫情至关重要。

多边主义呼声渐强

今年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，也是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施的第一年。中国与东盟各成员国以更加开放包容的心态扩大“朋友圈”，亚洲成为推动全球多边主义的关键力量。

泰中罗勇工业园是中国首批境外经贸合作园区之一，2014年进驻工业园的豪迈（泰国）有限公司是中国汽车轮胎模具制造商豪迈集团的海外公司之一，目前有员工近500人。

“我们的供应商来自中国、日本、韩国等国家和地区，RCEP生效实施后，最直观的改变就是采购原材料的通关效率得到提升。”公司总经理邱金亮表示，中国和东盟在贸易上优势互补、共同发展，来自双方的多重政策利好让公司立足泰国、辐射整个亚洲市场成为可能，对未来发展很有信心。

形成欣欣向荣发展势头的还有中马“两国双园”，目前已形成涵盖农产品、生物医药、电子信息、新能源、钢铁、轮胎为主的产业集聚群。中国已连续13年成为马来西亚最大贸易伙伴，中国企业在马投资合作正从以往的日用品、纺织等领域向数字经济、绿色发展、生物科技、高端制造等领域拓展。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，当前全球亟需复苏经济，中国与东盟经贸往来更加密切，促进区域供应链的建立，成为多边主义国际合作的捍卫者。

全球治理迎“亚洲时刻”

今年以来，从中国主办金砖国家领导人第十四次会晤，到柬埔寨主办东亚合作领导人系列会议，再到印尼、泰国分别主办二十国集团领导人第十七次峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议等，国际社会将更好应对全球挑战的期待目光投向亚太地区。

二十国集团巴厘岛峰会以“共同复苏、强劲复苏”为主题，聚焦于推动世界经济复苏，传递了支持发展中国家发展、避免世界经济分化和不平衡复苏的积极信号。

16日通过的《二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言》强调，二十国集团成员认识到有必要通过承担集体责任、采取合作举措，以促进世界经济复苏、应对全球挑战，为强劲、可持续、平衡和包容增长奠定基础。各国将采取协调行动，推进强劲、包容、韧性的全球复苏以及创造就业和增长的可持续发展议程。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，当前国际形势复杂多变，少数西方国家为维护自身利益，采取单边主义和贸易壁垒等措施，严重扰乱全球供应链。亚太地区各方应秉持相互尊重原则，并以长远眼光、包容思维和灵活的行动计划应对各种未知情况。

澳大利亚国际事务研究所所长艾伦·金吉尔说，全球地缘政治紧张局势使得二十国集团的工作困难重重。巴厘岛峰会为全球主要经济体明确立场、探讨所面临的风险、努力确定合作领域提供了机会。在当前困难时期，保持开放的经济联系至关重要。（执笔记者：汪奥娜；参与记者：王亚光、毛鹏飞、汪艺、郝亚琳）

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