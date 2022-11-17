新华社曼谷11月17日电（记者宋宇 汤沛沛）2022年亚太经合组织工商领导人峰会17日在泰国首都曼谷开幕，与会人士围绕可持续发展、包容性增长、数字化等议题展开讨论。

泰国是今年亚太经合组织会议东道主。泰国总理巴育在峰会开幕式致辞时表示，当前全球面临严峻环境挑战，各经济体亟须采取行动确保可持续增长，以实现该地区的长期繁荣。

巴育表示，区域发展应确保“不让任何人掉队”，为此亚太经合组织已推动必要的结构改革，确保平衡、包容、可持续的经济增长，让每个人都能从中受益。

巴育还强调数字化的重要性。他说，亚太经合组织将数字化转型作为今年的关键议题之一，区域内经济体需发掘数字化潜力，推动数字经济发展，这将成为亚太地区经济复苏的催化剂，并有望推动本地区长期发展。

本次峰会18日闭幕。亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。亚太经合组织工商领导人峰会是亚太经合组织会议期间的一个重要论坛。（参与记者：任芊）

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