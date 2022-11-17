人民网沙姆沙伊赫11月17日电 （记者黄培昭）作为第二十七届联合国气候变化大会的活动之一，全球能源互联网碳中和路径研讨会15日在埃及沙姆沙伊赫举行。全球能源互联网发展合作组织副秘书长程志强博士主持研讨会。研讨会旨在深化交流合作，共享发展成果，加快能源绿色转型，推进碳达峰碳中和，共同开创全球气候治理新局面。

全球能源互联网发展合作组织合作局副局长徐明代表合作组织发布《基于全球能源互联网的全球碳中和路径》成果。

徐明表示气候变化是世界各国共同面临的重大挑战。实现全球碳中和，关键是要在保障能源安全的前提下加快推进能源绿色低碳转型。合作组织研究提出基于全球能源互联网的全球碳中和方案，形成了《全球碳中和之路》成果，系统阐述重点领域净零路线图、各大洲碳中和路径、关键技术和机制创新等。

徐明表示，全球能源互联网是实现全球碳中和的基础平台，其实质是“智能电网+特高压电网+清洁能源”。以“两个替代、一个提高、一个回归、一个转化”为发展方向，推动全球清洁能源大规模开发、配置和使用，加快形成清洁主导、电为中心、互联互通的全球能源发展新格局。中国正着力构建以新型电力系统为主体的中国能源互联网，从而保障能源转型、提高能源安全韧性、促进实现双碳目标。

徐明表示，实现全社会净零总体分碳达峰和碳中和两个阶段。实现碳达峰重点是控制化石能源总量，2030年左右实现碳达峰。实现碳中和关键是能源系统转型和全面建成全球能源互联网，到本世纪中叶，实现全社会碳中和。能源活动碳减排是重中之重。能源生产领域要严控能源消费总量、降低能源强度、加快实施可再生能源替代行动、建设全球能源互联网。能源消费领域重点是加快能源消耗低碳化、推动电能替代、提升能源利用效率、建立绿色消费体系。

徐明表示，实现碳中和需要关键技术与政策机制创新。全球能源互联网碳中和方案以清洁能源、电能替代和特高压输电技术为核心，形成切实可行的优化技术组合，能够以经济可靠的方式满足碳达峰、碳中和各个发展阶段的技术需求。完善和构建政策保障体系，在电-碳市场机制、清洁发展、合作治理、协作创新、金融投资、法律保障等方面形成系统性的政策框架与制度机制。全球能源互联网碳中和方案对于加快全球能源绿色转型、应对气候变化、实现人类可持续发展具有重要意义。

(责编：于洋、常红)