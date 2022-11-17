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中国驻法使馆举办首届巴黎中法论坛

2022年11月17日14:44 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻法国大使卢沙野开幕讲话。人民网记者 刘玲玲摄
中国驻法国大使卢沙野开幕讲话。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎11与16日电 （记者刘玲玲）中国驻法国大使馆15日在位于巴黎的联合国教科文组织总部举办首届巴黎中法论坛。论坛聚焦“新时代的中法和中欧关系”，通过主题研讨、企业家圆桌会等形式展开广泛讨论和交流。法国政府、议会、媒体、智库、企业、高校、民间团体及部分中资企业等各界代表约200人出席。

中国驻法国大使卢沙野在开幕主旨讲话中深入阐释中国发展的“前景光明论”“政治民主论”“经济机遇论”“大国担当论”，并就新时代中法、中欧关系发展提出四点期待和建议，引发热烈反响。

卢沙野指出，中法同为安理会常任理事国和有世界影响的大国，都奉行以独立自主为核心的外交政策。中法关系长期走在大国关系前列。不论形势如何变化，中方始终高度重视法国和欧盟，始终坚定支持欧洲一体化、支持法国和欧盟在国际舞台上发挥更大作用，始终致力于推动中法、中欧全面战略伙伴关系发展。

法国前外长韦德里纳发表主旨讲话表示，巴黎中法论坛是各界坦诚交流的重要平台。法中两国在经济、科技等领域合作前景广阔，保持法中关系平稳顺利发展和政治互信至关重要。此外，法国前驻华大使顾山等参加了主题研讨，法国前总理拉法兰和参议院副议长洛朗出席工作午餐会并致辞，欧莱雅集团总裁安巩、赛博集团董事长戴乐涛等参加企业家圆桌会。与会嘉宾围绕中国发展、中法及中欧关系、国际形势等进行坦诚深入交流，提出大量有价值的意见建议。

活动现场还同步举行了“新时代中国的非凡十年”图片展。

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(责编：艾雯、杨牧)

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