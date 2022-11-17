人民网罗马11月16日电 （记者谢亚宏）11月12日，意大利留华生联谊会今年成立后举行首次线下活动，驻意大利使馆临时代办郑璇应邀出席，意大利教育中心秘书长阿尔贝托·奥托拉尼、罗马第三大学中国与东亚研究中心副主任罗齐亚、罗马国际大学教授罗道静以及意大利留华生、在意中国留学生等80余人出席。使馆教育参赞于兴国等一同参加。

活动由意大利留华生联谊会会长伊靓和副会长可馨主持。她们用流利的中文介绍留华生联谊会成立的过程并表示，该联谊会旨在为拥有留学中国经历的意大利年轻人搭建一个持久稳固的“交流、合作、友谊”的平台。认为国之交在于“民相亲”，“民相亲”在于“心相通”，“心相通”的基础在于互相了解，彼此欣赏、消除偏见。

郑璇在致辞中感谢留华生们为促进中意友好发挥的重要作用，她表示留学他国是人生中非常宝贵的经历，不仅可以拓宽视野、增长学识，也为自己打开一扇走向世界的大门，希望大家以意大利留华生联谊会为平台，建立起长期稳定的联谊、交流、合作机制，沿着马可·波罗的足迹，继续做中意两国“民间使者”，为中意友好交流合作做出新贡献。

阿尔贝托·奥托拉尼介绍了意大利教育中心与中方开展合作的历程，充分肯定了留华生联谊会成立的意义和作用，表示意教育中心将继续致力于推动中意两国学生双向留学和交流，为培养青年一代和促进中意长期友好作出积极贡献。

罗道静和罗齐亚分别介绍了自己上世纪八十年代和九十年代留学中国的经历，见证中国的持续快速发展。她们表示，留学不仅仅意味着获得文凭，更意味着成长，意味着用开阔的眼界、多元的视角看世界、看中国。

多名留华生以“我的中国故事”为主题，分享自己的留华经历，展示他们眼中真正的中国。如“我的中国故事对我来说就是绿水青山”“我的中国故事对我来说就是共享单车”“我的中国故事对我来说就是用蘸水笔在公园画画的老爷爷”等等。大家纷纷表示要通过他们的留华真实故事，带动越来越多的意大利年轻人去了解中国、读懂中国、爱上中国，让中意民心相通的友谊种子生根发芽，成长为参天大树。

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