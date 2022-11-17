新华社曼谷11月17日电 新闻背景：亚太经济合作组织

新华社记者陈家宝

2022年亚太经济合作组织领导人非正式会议将于18日至19日在泰国曼谷举行，主题是“开放、联通、平衡”，旨在推动实现更平衡、可持续的经济发展。

亚太经济合作组织，简称“亚太经合组织”或“APEC”，是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。

20世纪80年代末，经济全球化、贸易投资自由化和区域集团化趋势渐成潮流。随着亚太地区经济在世界经济中的比重明显上升，时任澳大利亚总理霍克于1989年1月提议召开亚太地区部长级会议，讨论加强经济合作问题。

1989年11月，澳大利亚、美国、日本、韩国、新西兰、加拿大及当时的东盟六国，在澳大利亚首都堪培拉举行亚太经合组织首届部长级会议，标志着这一组织正式成立。1991年11月，中国正式加入亚太经合组织。

1991年11月，亚太经合组织第三届部长级会议在韩国首都汉城（现称“首尔”）举行并通过《汉城宣言》，正式确立这一组织的宗旨和目标，即“为本地区人民的共同利益保持经济的增长与发展；促进成员间经济的相互依存；加强开放的多边贸易体制；减少区域贸易和投资壁垒”。

亚太经合组织共有5个层次的运作机制：领导人非正式会议；部长级会议；高官会；委员会和工作组；秘书处。其中，领导人非正式会议是亚太经合组织最高级别的会议。1993年11月，亚太经合组织首次领导人非正式会议在美国西雅图召开。

目前，亚太经合组织共有21个成员。此外还有3个观察员，分别是东盟秘书处、太平洋经济合作理事会和太平洋岛国论坛秘书处。

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