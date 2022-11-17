当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 李学仁 摄

新华社印度尼西亚巴厘岛11月16日电（记者余谦梁 刘华）当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。两国元首就共建中印尼命运共同体达成重要共识，一致同意以明年中印尼建立全面战略伙伴关系10周年为契机，打造高水平合作新格局。

习近平和佐科首先共同视频观摩雅万高铁试验运行并观看两国合作成果展示视频。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。这是习近平和佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行。新华社发（视频截图）

两国元首听取雅万高铁建设进展情况汇报。综合检测车中方和印尼司机分别报告雅万高铁综合检测车准备完毕。

习近平和佐科下达指令：“开始！”崭新亮丽的综合检测车缓缓驶出德卡鲁尔车站并逐渐加速前行。全场响起热烈掌声。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。这是习近平和佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行。新华社记者 李学仁 摄

雅万高铁是印尼和东南亚第一条高铁，通车后雅加达和万隆之间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

两国元首随后举行会谈。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 饶爱民 摄

习近平祝贺印尼成功举办二十国集团领导人峰会。习近平指出，中印尼合作取得了实实在在的成就，不仅造福了两国人民，还在地区和全球层面产生积极影响。中共二十大确立了新时代新征程中国共产党的中心任务。印尼也正朝着2045建国百年愿景加速迈进。中国愿同印尼相携相助、结伴同行。

习近平指出，中方愿同印尼持续深化“一带一路”倡议同印尼“全球海洋支点”构想对接，推动雅万高铁尽早建成运营。双方要继续推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”建设，推动双方合作再上新台阶。中方将继续支持印尼建设区域疫苗生产中心，推进疫苗联合研发。欢迎更多印尼优势产品走进中国。中方将继续鼓励优秀中资企业参与印尼重大基础设施建设项目，助力印尼建设新首都和北加里曼丹工业园，拓展数字经济、绿色发展等合作。

习近平指出，中国和印尼作为发展中大国和新兴市场国家代表，要坚持真正的多边主义，聚焦减贫、粮食安全、发展筹资等重点领域，打造落实全球发展倡议亮点工程，为实现更加强劲、绿色、健康的全球发展作出积极贡献，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。中方支持印尼当好明年东盟轮值主席国，聚焦发展和合作，推进“五大家园”建设，构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 张领 摄

佐科表示，我愿当面再次祝贺习近平主席连任中共中央总书记。刚才我和习近平主席共同见证了雅万高铁试验运行，这是两国战略性合作的象征，印尼愿同中方一道，全力确保雅万高铁明年如期投入运营。印尼对双方在新冠肺炎疫苗研发、生产等领域合作表示满意和感谢，愿继续加强医疗卫生合作。印尼愿同中方共同建设好“区域综合经济走廊”、“两国双园”等重要项目，以及印尼北加里曼丹工业园建设。希望双方深化战略合作和务实合作，共同打造两国命运共同体。印尼愿积极促进东盟中国友好合作关系发展。

两国元首共同见证签署加强全面战略伙伴关系行动计划（2022－2026）、共建“一带一路”合作规划以及经贸合作、数字经济、职业教育、药用植物等领域合作文件。

双方发表《中华人民共和国和印度尼西亚共和国联合声明》。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加上述活动。

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