当地时间11月16日晚，国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛会见意大利总理梅洛尼。新华社记者 申宏 摄

新华社印度尼西亚巴厘岛11月16日电（记者韩梁 刘锴）当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛会见意大利总理梅洛尼。

习近平指出，近年来，中意两国携手抗击新冠肺炎疫情，互办文化和旅游年，在华举办“意大利之源——古罗马文明展”，成为两国友好交往的生动见证。中意同为文明古国，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益和深厚合作基础。双方应该传承和发扬友好传统，理解和支持彼此核心利益和重大关切，求同存异，扩大共识，为不同社会制度、不同文化背景国家发展关系树立表率。

习近平强调，希望双方用好中意政府委员会和各领域对话机制，挖掘高端制造、清洁能源、航空航天和第三方市场等领域合作增长点。中方坚持高水平对外开放，愿进口更多意大利优质产品，欢迎意大利担任2023年中国国际消费品博览会主宾国。双方应该着眼2026年米兰冬奥会加强冰雪运动和产业合作。中方愿同意方继续在二十国集团等多边平台加强沟通协调，深化团结合作，弘扬真正的多边主义，携手应对全球经济等重大挑战。当前形势下，推动中欧关系行稳致远具有重要意义。希望意方为欧盟坚持奉行独立自主的积极对华政策发挥重要作用。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛会见意大利总理梅洛尼。新华社记者 申宏 摄

梅洛尼表示，我非常高兴有机会同习近平主席会面。意中都是文明古国，友好交往历史悠久。意方对两国文化和旅游年活动感到满意，愿继续推进两国贸易、文化等领域交流合作。意方不赞同阵营对抗，认为各国应该尊重彼此差异和分歧，加强团结，致力于对话交流，增进相互了解。中国是世界大国，亚洲在全球分量中越来越重，意方希望同中国在联合国、二十国集团等框架下密切协作，更加有效应对当今世界面临的各种紧迫挑战。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

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