韩志强

11月17日至19日，习近平主席将应邀出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。习近平主席出席此次亚太经合组织领导人非正式会议，将有助于推动亚太经合组织发展、完善全球治理和促进世界经济复苏。习近平主席作为中国最高领导人首次访问泰国，对引领中泰关系发展具有重大意义。

当前国际形势复杂多变，世界经济复苏步履艰难，地区合作机遇与挑战并存。在此背景下举行的亚太经合组织领导人非正式会议深受各方期待与关注。此次亚太经合组织领导人非正式会议以“开放、联通、平衡”为主题，契合亚太地区发展与合作的共同需要，反映出地区各经济体和人民的共同期盼。中方积极评价东道主泰国为办好此次亚太经合组织领导人非正式会议付出的努力。

亚太地区一直是世界经济的重要增长极，亚太经合组织是亚太地区最重要的经济合作组织。长期以来，亚太经合组织倡导开放的地区主义，探索出自主自愿、协商一致、灵活务实、循序渐进的“APEC方式”，具有重要价值和强大生命力，值得各方守护践行。中方愿同东道主泰国和其他亚太经合组织成员一道，维护亚太经合组织正确发展方向，推动会议聚焦亚太、聚焦发展、聚焦亚太自贸区建设，助力本地区加快经济复苏，团结应对紧迫挑战，为构建亚太命运共同体发出亚洲声音、作出亚洲贡献。

作为好兄弟、好邻居、好伙伴，“中泰一家亲”在两国深入人心。这种情谊植根于两国的传统友好，得益于两国领导人对两国关系的重要政治引领，体现为两国患难与共携手抗疫、互利合作共同发展，并以共建中泰命运共同体为目标和愿景。

中国是泰国最大贸易伙伴、最大农产品出口市场和主要外资来源国。近年来，两国经贸合作克服疫情影响逆势上扬。今年前三季度双边贸易额已超过千亿美元，并且保持稳定发展势头，全年有望再创历史新高。中泰同为发展中国家，在国际和地区事务中保持良好沟通。泰国总理巴育应邀出席习近平主席主持的全球发展高层对话会，泰国副总理兼外长敦应邀出席“全球发展倡议之友小组”部长级会议，用实际行动展现泰方对全球发展倡议的大力支持。习近平主席为破解全球安全困境提出的全球安全倡议也得到泰方的高度重视和积极响应。

今年是中泰建交47周年，也是中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年。在新的历史条件下，中泰双方要守正创新，坚持发展睦邻友好正确方向，坚持增进政治互信，坚持推进互利合作，坚持深化人文交流，坚持强化国际地区事务沟通协调，确保两国关系行稳致远。

同心协力襄盛举，千年情谊启新程。相信习近平主席此次泰国之行将为中泰关系长期发展指明方向、注入动力。在中泰两国领导人的共同引领下，在两国人民的共同努力下，中泰关系一定会迎来更加灿烂美好的明天。

（作者为中国驻泰国大使）

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)