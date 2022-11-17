应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。接受本报记者采访的泰国各界人士认为，今年恰逢泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年，习近平主席此访对推动双边关系发展具有重要意义，将深化两国各领域交流合作，为两国和地区发展注入新动力。

“泰国各界期待这次访问进一步推动泰中友好合作，更好造福两国人民。”泰国前总理阿披实·维乍集瓦表示，泰国和中国是亲密友好邻邦，“泰中一家亲”深入人心。新冠肺炎疫情再次见证了两国守望相助、共克时艰的真挚情谊。“习近平主席此访必将深化泰中各领域务实合作，推动两国全面战略合作伙伴关系结出更多硕果。”

“泰国各界十分期待习近平主席的访问。”泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，习近平主席此访将对泰中关系发展产生深远影响。中国取得了巨大发展成就，泰国希望借鉴中国成功经验、分享中国发展机遇，促进双方互利共赢。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目认为，泰中建交47年来，两国关系展现出强大生命力。面对新冠肺炎疫情挑战，泰中贸易、投资、基础设施建设等各领域合作表现出强劲韧性，习近平主席此访将推动两国关系迈上新台阶。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，泰中两国高质量共建“一带一路”成果丰硕，中国与东盟国家共建机场、桥梁、铁路、港口等基础设施，大大提高了区域互联互通水平，有力带动了区域经济发展。“期待习近平主席此访进一步推动共建‘一带一路’倡议同‘泰国4.0’战略对接，为泰中及地区人民带来更多福祉。”

“泰中要进一步深化互利共赢，加强两国发展战略对接，深化数字经济、绿色经济等新领域合作，不断做大共同利益蛋糕。”泰国智库克朗邦雅国家战略研究所副所长优沃迪·卡甘盖说。

泰国高等教育、科研与创新部部长阿内·劳塔玛塔表示，希望泰中两国在科技创新方面开展更高质量、更高水平的合作，为两国关系发展注入更多动力。

“泰国媒体高度关注习近平主席泰国之行。”泰国知名媒体人、觉醒传媒公司创始人兼总裁巴维·唐塔维素表示，共建“一带一路”为泰国经济社会发展提供了重要机遇，在泰国深入人心。期待习近平主席的访问进一步加强泰中人民友好交流，深化各领域务实合作，为地区和世界经济复苏贡献亚洲力量。

“习近平主席访问泰国，令泰国华侨华人欢欣鼓舞。我们坚信此访将推动泰中全面战略合作伙伴关系不断深化。”泰国中华总商会主席林楚钦表示，泰国华侨华人将以此访为契机，积极参与两国在农产品、高科技、新能源、电子商务等领域的合作，为泰中友好与经贸合作贡献力量。

（本报曼谷11月16日电 记者任彦、章念生、孙广勇、赵益普、张志文、刘歌）

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 03 版）

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