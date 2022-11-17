国家主席习近平即将出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议，并在会上发表重要讲话，全面阐述中国关于深化亚太合作、促进地区和世界经济增长的重要主张。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席出席此次会议，充分体现了中方对亚太经济合作的高度重视，相信中国将为推动亚太区域一体化、构建亚太命运共同体作出新贡献。

“提振亚太经济复苏和可持续发展的信心”

今年APEC会议主题是“开放、联通、平衡”，聚焦亚太地区以及全球经济复苏。国际人士期待中国与地区国家一道，为促进亚太经济合作贡献力量。

“在平等相待基础上开展合作，在相互尊重基础上化解分歧，有助于亚太经济的发展繁荣。”智利太平洋基金会执行主任洛雷托·莱顿表示，中国反对单边主义、反对恃强凌弱，维护多边主义、推动国际合作的行动有目共睹，各方期待更多深化区域合作的中国智慧和中国方案。

泰国前总理阿披实·维乍集瓦说，中国在世界经济中的地位持续上升，“中国的参与使APEC这一区域经济合作机制更有活力，提振亚太经济复苏和可持续发展的信心”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际问题研究院副教授李明江期待中国为亚太地区维护粮食安全、应对供应链脆弱等挑战提供新思路，“相信各经济体将团结一致，推动构建更加开放的贸易和投资体系，引领全球新一轮发展繁荣。”

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，作为开放型世界经济的受益者，亚太各经济体应坚决反对单边主义和保护主义，坚定支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，促进自由开放的贸易和投资，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

APEC秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚表示，APEC领导人非正式会议上的中国主张将为亚太乃至全球经济发展注入新动力。

“普遍期待深化与中国的合作”

中国加入APEC 31年来，始终倡导开放的地区主义，始终致力于推动贸易投资自由化便利化和经济技术合作，为构建开放型世界经济发挥了积极作用。亚太各经济体期待与中国加强合作，共创亚太地区美好明天。

APEC工商咨询委员会前执行董事、新西兰国际贸易论坛执行董事斯蒂芬·雅各比认为，即将举行的APEC领导人非正式会议是在亚太经合组织成员面对共同挑战、需要加强团结合作的时刻召开的一次会议，习近平主席出席会议举世关注。

“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，随着中国推进高质量发展和高水平对外开放，将为亚太地区带来新的合作机遇。”联合国副秘书长兼联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳表示，中国积极促进亚太地区互联互通，为维护区域产业链供应链稳定顺畅作出了重要贡献。

韩国东亚研究所所长禹守根表示，全球经济复苏乏力，世界亟须以合作引领发展。中国在全球投资和贸易中的影响力日益扩大，期待中国在APEC平台上进一步与其他经济体加强合作。

澳大利亚时政评论人士戴若·顾比表示，中国是世界第二大经济体，也是世界经济发展的引擎，在推动各方合作应对全球性挑战、促进世界经济复苏、完善全球治理等方面发挥着重要作用。“亚太经济体普遍期待深化与中国的合作。”

泰国国会主席兼下议院议长川·立派认为，中国在APEC等多边合作机制中发挥着越来越重要的作用。对于亚太乃至世界各国而言，中国在促进经济社会发展方面的成功经验具有重要借鉴意义。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔表示，中国是亚太地区的重要经济体，也是本地区绝大多数国家的最大贸易伙伴。东南亚国家和中国经贸往来密切，APEC的发展离不开中国的支持。

“推动构建亚太命运共同体的扎实行动”

在APEC领导人非正式会议上，习近平主席多次阐述构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体的理念主张和重大意义，受到国际社会广泛赞誉。

墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯表示：“习近平主席出席此次APEC领导人非正式会议，体现了中国推动构建亚太命运共同体的扎实行动。期待中国智慧为亚太地区可持续发展和亚太命运共同体建设提供指引。”

马来西亚国家新闻社驻泰国记者邱慧莉表示，亚太是全球最具增长活力和发展潜力的地区。中国积极推动亚太区域一体化和区域内多边合作，为亚太经济体树立了榜样。马来西亚期待同中国进一步加强经贸往来，携手为亚太命运共同体建设作出贡献。

“亚太经济体正处于经济复苏阶段，需要合作共赢，创造并分享机遇，有效协调共同应对挑战。”国际女工程师协会前主席莫·杰琳说，亚太经济体利益深度融合，期待中国方案在此次会议上为地区发展与合作注入新动能。

菲律宾通讯社编辑颉利·穆思科说，当前，世界经济复苏乏力，经济全球化遭遇逆风。“我们期待中国推动各方朝着构建亚太命运共同体目标迈进，携手开创亚太经济合作新篇章。”

《澳大利亚人报》驻印度尼西亚记者黛安表示，APEC领导人非正式会议重启线下会议，亚太地区乃至国际社会对此次会议寄予厚望，期待与会各方达成促进亚太区域一体化发展的新方案。中国是团结APEC各经济体、推动构建亚太命运共同体的重要力量。相信中国将继续展现大国担当，同其他成员寻求更大的互利合作，造福亚太人民。

（本报曼谷、首尔、堪培拉11月16日电 记者任彦、章念生、孙广勇、赵益普、张志文、刘歌、马菲、谢佳宁、陈一鸣、毕梦瀛、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)