新华社郑州11月16日电 郑州—卢森堡“空中丝绸之路”国际合作论坛16日以线上线下相结合方式在河南郑州开幕。中共中央政治局委员、国家发展改革委主任何立峰以视频形式出席开幕式并致辞。

何立峰指出，习近平主席高度重视郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设。今年是中卢两国领导人提出建设郑州—卢森堡“空中丝绸之路”5周年，也是两国建交50周年，论坛的举办对于落实好中卢两国领导人重要共识具有重要意义。5年来，“空中丝绸之路”建设取得了一系列务实成果，货物贸易已覆盖欧洲24个国家200多个城市，辐射中国90多个城市，成为共建“一带一路”的鲜明品牌。中国愿继续同卢森堡一道，推动这条“空中丝绸之路”再上新台阶。

开幕式上，卢森堡首相贝泰尔发表了视频致辞，卢森堡驻华大使俞博生宣读了副首相鲍施的贺信。

论坛由国家发展改革委、民航局、卢森堡交通部、河南省人民政府联合主办，外交部为支持单位。论坛主题是“做大做强中卢货运航线‘空中丝路’”，共有500余名嘉宾线上线下出席。论坛共形成31项重要合作成果。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)